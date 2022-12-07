來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

記者陳俊宏／綜合報導

土耳其空姐Sevval為了追愛，第一次來到人生地不熟的台灣，她在等台灣男友當完4個月的兵役，甜蜜告白「我等你」。

Sevval接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自土耳其伊斯坦堡，從小就想當空姐，畢業後開始準備，16歲在一次朋友聚會中，認識一名台灣男生，他的土耳其話非常好，對他印象深刻。

Sevval說，後來發現這名男生在台灣唸到國中畢業後，就自己一人搬來土耳其，「當時我還太小，我們一開始也只是普通朋友。在土耳其，很多女生都喜歡亞洲男生，我也是。」

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▼Sevval分享來台追愛的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「幾年後我長大了，更成熟了，有更多勇氣了，我決定跟他告白。」Sevval表示，現在兩人已經交往兩年半，「有一天他說要回台灣當兵，要離開我。我很緊張地問他要當多久，他說四個月。」

Sevval提到，「我說『那我一起陪你回台灣，我等你』。他說『不行，妳會等太久』。我說『在土耳其，男生要當兵6個月，跟你，我只要等4個月，我覺得我很幸運』。」

「這是我第一次來台灣，其實我很緊張，但如果我有男友在身邊，我就什麼都不怕。」 Sevval表示，目前來台快一個月，也認識男友的家人，超喜歡珍珠奶茶和火鍋，最驚豔的是台灣水果，「尤其是木瓜，因為我從來沒吃過，實在是太好吃了。」