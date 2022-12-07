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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯看診遭瞪不爽　持辣椒槍搶金項鍊失敗落跑！躲田野狼狽落網

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松山路某診所外11月9日發生一起強盜未遂案，被害人林男（50歲）當時到該診所就診，與同樣來看病的林嫌（55歲、毒品通緝、多項毒品前科）因為在診所櫃台四目相接，林嫌認定對方瞪他，決心給對方一個教訓，他走到診所外等待被害人，等到對方離開診所後就持辣椒槍上前恐嚇，並拉扯對方脖子上的金項鍊，導致金項鍊掉落地面，被害人驚呼求救報警，林嫌立刻與同夥駕車逃逸。

▲林男涉強盜金項鍊未遂案件遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男涉強盜金項鍊未遂案件遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲林男涉強盜金項鍊未遂案件遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區信義警方獲報後成立專案小組，調閱監視器掌握林嫌及共犯車行動線，派員到宜蘭縣頭城鎮展開圍捕，順利在6小時後逮捕涉嫌持槍搶奪金項鍊的林嫌及同車共犯蘇男（42歲、毒品前科）。

▲林男涉強盜金項鍊未遂案件遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

林、蘇2人為躲避警方查緝，抵達頭城鎮後藏匿在宜三路附近的偏僻田地中，但因受不了蚊蟲叮咬，2人正準備到附近的工寮盥洗，遭警方一擁而上逮捕，並當場查扣犯案用辣椒槍，毒品吸食器等贓證物，警訊後依強盜罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦，林嫌因毒品通緝身分一併解送歸案。

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