北市女調酒師過馬路　遭無照少年撞飛慘死！驚悚影片曝

記者張君豪／台北報導

台北市信義區忠孝東路5段松仁路口27日凌晨3時25分發生一起機車撞死過馬路女子的重大車禍，警方接獲民眾報案到場處理，發現肇事的普通重機駕駛劉男年僅17歲，沒有駕照，馬路遭撞的鍾女緊急往台北醫學院搶救宣告不治，警方通知分局鑑識人員到場採證。

▲鍾姓女調酒師慘遭無照的劉姓少年騎機車撞擊身亡。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方調查，當時劉姓少年騎乘機車在忠孝東路5段東往西方向行駛，行經松仁路口時撞到正在過馬路的鍾女，因撞擊力道猛烈，劉姓少年連人帶車摔出滑行到路邊店家門口外，當時下班正要穿越路口的鍾女（調酒師），遭撞擊後失去心跳，送醫搶救不治。

警員對劉姓少年進行酒測，酒測值為0。劉姓少年表示，當時騎車經過該路口，未料女子突然穿越路口，他反應不及才撞上，並稱行經該路口時號誌為綠燈。

警方根據路口監視器畫面發現，鍾女行走路線同方向汽機車呈現停等狀態，研判鍾女過馬路時應為紅燈，但關鍵監視器角度並未拍到劉姓少年車行方向燈號，詳細肇責仍待交通大隊及相關車禍肇事分析研判釐清。警詢後將劉姓少年依過失致死罪嫌移送，鍾女家屬則在臉書社團「信義區二三事」PO文徵求行車紀錄器，希望釐清事發經過。

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