今天11:47後是「大雪」　命理師警告「4生肖防病從口入」

▲今天11:47後是大雪，命理師提醒可以吃黑豆、黑刺參、何首烏、香菇等都是不錯的養生食物。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

今天（7日）是24節氣的「大雪」，命理師楊登嵙說，今天11點47分節氣來到「大雪」，健康要注意的生肖是屬虎、蛇、猴、豬，這4個生肖注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。

楊登嵙說，這時期可以多吃帶苦味的食物，如豬肝、雞肝、鴨肝、萵筍、芹菜、桔梗、西洋菜、牛蒡、枸杞、白果等，也可以適當吃些溫熱食物，以祛寒補氣血：包括牛肉、花生、核桃、大棗、桂圓肉、羊乳等。同時也得搭配些白菜、蘿蔔、茼蒿、荸薺、冬筍、橙子、柑、蘋果、梨等，清熱，消食通便。

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楊登嵙也提到，《陰陽應象大論》說冬天「在藏為腎，在色為黑」，冬天養腎正是時候，以黑色食物養腎符合陰陽五行養生論，民眾可以吃黑豆、黑刺參、何首烏、黑芝麻、香菇等等，都是不錯的養生食物。

此外，楊登嵙提醒，現代人在生活中緊張焦慮熬夜多，常吃油炸食物和冰點，身體活動少，還有室內多使用冷暖氣等等狀況，容易造成「外寒內熱」或是「寒熱夾雜」型體質，若隨意採用進補的藥方，反而容易造成口乾舌燥、失眠多夢、心煩氣躁等所謂「上火」的症狀。另外，身體出現高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸等四高症狀的人，以及身體狀況異常，如感冒時，也不能驟然進補，否則可能使病況加重。