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明「大雪」來了！命理師曝「6禁忌、2地方勿去」警告：嚴重恐猝死

大雪禁忌、習俗。（示意圖／PIXABAY）

▲24節氣中的「大雪」明天報到。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

明（7）日就是二十四節氣中的「大雪」，作為冬季的第三個節氣，某種程度也代表了全年陰氣最重時期到來了，除了注重保暖之外，清水孟國際塔羅小孟老師也指出，大雪這天有不少禁忌，誤踩恐引來衰運，另外他也分享7種進補習俗供民眾參考。

●大雪禁忌

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1.不要過度運動

大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭

許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而棉被蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通呼吸不上來引發肺部疾病 。

4.老人不宜戶外吹風太久

大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好，容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到海邊與山上

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起

大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

●大雪習俗

1.吃洋蔥

大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

2.吃醃肉

有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物

大雪天多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4.核桃仁

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5.韭菜

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6.紅薯

冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7.熱薑茶

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

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