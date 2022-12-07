學網紅「眼睛染色」結果腫成豬頭　5寶媽視力受損快失明

記者詹雅婷／綜合報導

英國32歲女子安娜亞彼得森（Anaya Peterson）模仿網紅把眼球染色，沒想到事後某天突然發覺眼部周圍開始腫脹，最終求醫接受治療。如今她的視力已經受損，飛蚊症嚴重，罹患青光眼風險非常高，處於快要失明的狀態，後悔當初沒有聽從7歲女兒的警告。

▲安娜亞彼得森不甩7歲女兒的警告進行眼球刺青，結果腫成豬頭。（圖／翻攝自IG，下同）

綜合每日郵報等報導，安娜亞彼得森是5個孩子的母親，也是一名法律系學生，在得知澳洲網紅盧克（Amber Luke）把眼白部位染成藍色之後，不甩7歲女兒口中可能會失明的警告，決定進行眼球刺青。她先在2020年7月把右眼眼白部位染成藍色，儘管事後出現眼睛乾澀、頭痛的狀況，仍決定在同年12月把左眼眼白部位染成紫色。

在接下來這幾個月期間，並沒有併發症出現，但就在2021年8月，她某天醒來時震驚發現，眼皮、眼瞼都出現腫脹情形，整張臉看起來像是氣球般鼓起。由於腫脹狀況越來越嚴重，在抗生素治療無效狀態下，她前往醫院急診接受治療。醫師告知，她如今罹患青光眼的風險非常高。

「一開始我只是想把其中一隻眼睛染色，因為我想如果我失明了，至少還有另外一隻眼睛可以用」，但安娜亞彼得森最終選擇把兩隻眼睛都染色，目前有嚴重飛蚊症，視力受到影響，幾乎快要失明，如今感到非常後悔，「如果沒有把眼睛染色，我就不會有這些問題了」。

▼安娜亞彼得森學澳洲網紅盧克（Amber Luke，下圖）把眼白部分刺成藍色。（圖／翻攝自Amebr Luke IG）

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