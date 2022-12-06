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土耳其讚揚瑞典引渡「庫德族武裝分子」　盼擴大行動

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）先前就表態，如果瑞典要加入北約，必須引渡恐怖份子。（圖／路透） 

文／中央社

土耳其5日樂見瑞典把一名遭定罪的庫德族武裝分子引渡回土耳其，但暗示期待後續更多行動，才會同意通過瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）申請案。

安卡拉當局要求瑞典和芬蘭對庫德族團體採取更強硬的立場，以換取同意它們加入北約。土耳其將庫德族團體視為恐怖分子。

土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）告訴國營的土耳其之聲（TRT）：「送回PKK（庫德工人黨）恐怖分子是展現（瑞典）誠意的開端。我們希望後續還會有新的。」

法新社報導，瑞典2日引渡安卡拉當局通緝的庫德工人黨黨員塔特（Mahmut Tat）。庫德工人黨被土耳其及其西方盟國列為恐怖團體。

塔特遭土耳其法院判決超過6年的徒刑，於2015年流亡瑞典，但申請庇護遭瑞典當局駁回。

塔特一落地伊斯坦堡機場後即遭土耳其警方逮捕，被伊斯坦堡法院發監服刑。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典揚棄過去數十年來軍事不結盟立場，於5月申請加入北約。

瑞典和芬蘭入會申請案需經由北約全體成員通過。

土耳其儘管在6月和瑞典與芬蘭達成協議，仍扣住未通過兩國入會申請案。

安卡拉當局對兩國提出要求，土耳其說，該國尤其期待斯德哥爾摩當局對於引渡罪犯和凍結恐怖分子資產等議題採取強硬行動。

匈牙利是另一個未通過這兩國申請入會案的北約成員國。匈牙利承諾國會明年將對此案進行表決。

路透社報導，芬蘭政府今天表示，已要求國會正式通過北約的創始條約，為加入這個軍事聯盟做準備，同時等待匈牙利和土耳其通過其申請案。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）在記者會上表示：「我們北約入會申請案的進展，不但對我們芬蘭人而言很重要，對北約成員也是如此。」

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