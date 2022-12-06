麥當勞10大單品連續18天半價開賣　還有1元海底撈限時搶

▲搶攻雙12，有網購業者推出麥當勞餐券天天半價優惠。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年最後一波購物大檔雙12即將登場，電商再推商品限時下殺、領券現折、0元免運、滿額回饋等各項好康，先前雙11沒買夠的，可趁檔期優惠採買幫自己省荷包，除了熱銷夯品有超值價，例如Dyson吸塵器現省7,500元，美食也是必搶重點，不僅麥當勞餐券連續18天每天半價，Pocky、海底撈沖泡冬粉更是特價只要1元。以下整理多家網購業者此次雙12的重點內容。

東森購物網「1212年終激戰購」活動開跑，購物攻略強打全站消費滿額抽122枚東森幣、指定商品享50%東森幣回饋、25間銀行最高回饋20%、挑戰任務拿獎金，以及全家取件送中杯熱經典拿鐵，會員登入天天免費抽東森幣，中獎機率100%，12/12以前參加「1212爭霸戰」還可瓜分百萬獎金，選擇ETman戰隊或ET貓戰隊擇一加入，12/12當天依隊伍累積消費金額PK，第一名隊伍將依爭奪結果獲得指定金額。

▲東森購物網「1212年終激戰購」購物攻略強打多重好康回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網主推「200萬獎金」、「五星級飯店住宿券」兩大回饋搶攻雙12，還有全站商品3折起、整點搶最高999元momo幣、簽到分享賺百元momo幣、30家銀行最高回饋20%等多重優惠，暖身慶強打「九大品類日」包括家電、3C、流行時尚、休閒圖書、家居餐廚、美食、美妝、健康、日用婦幼，天天精選各品類熱銷夯品祭出限時優惠。

蝦皮購物祭出6張0元起免運券、商城85折優惠，領免運券再抽輝葉按摩槍、石頭掃地機器人及1年份築間火鍋等，12/12當天六大時段品牌旗艦店下殺1折起，輝葉三芯手感美腿機限定價9,900元；ARIEL新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包，6包組優惠價669元；SAMSUNG Galaxy Z Flip4優惠價28,888元即可入手，搭配商城85折券最高再折2,000元，還可搶1元Pocky、海底撈沖泡冬粉。另外，當日下單滿額還能集點換購法蘭絨保暖毯、平底鍋、後背包、摺疊椅等多達35款商品。

▲蝦皮購物雙12祭出「全站0元起免運」、「商城85折」優惠，更連續16天每日狂灑12折券。（圖／蝦皮購物提供）

樂天市場推出天天領券現折、全站商品限時下殺3折起、每日一大牌限時優惠、搭配指定銀行最高賺10%回饋等雙12活動外，於指定店家單筆訂單金額消費滿399元，再享超取0元免運，3C家電夯品下殺推薦Apple Airpods 2領券後特價3,590元、任天堂Switch只要6,490元，Dyson無線吸塵器9,399元，Dyson Supersonic吹風機現省5,600元；另外，站上神腦生活推iPhone 14 98折、LG、Samsung 83折起，愛買線上購物12/12全店92折，屈臣氏12/10～12/12也有全店85折。

Yahoo奇摩購物雙12暖慶推5大特惠開打，包括消費滿5,000元送500回饋無上限、天天最高送1,212購物金、超級商城消費不限金額抽10,000超贈點、滿額登記抽最高12,000超贈點，以及透過最新版App「購回饋」購物結帳，再享3%超贈點回饋。此外，加碼消費不限金額登記抽 KKBOX 12個月免費聽。

搶搭年終消費商機，生活市集在雙12主打季節性及節慶商品需求，首波段集結冬季居家、3C家電、日用、食品等四大主題精選下殺5折起，並釋出今年度最後一檔生活幣+LINE POINTS最高達15%回饋，再加碼麥當勞線上餐券連續18天每天享半價優惠，即日起至12月18日每日上午10:00釋出兩品麥當勞經典品項，透過生活市集LINE官方帳號進入購買使用後，即享回饋LINE POINTS 50%，回饋品項包含人氣早餐現烤焙果、熱門餐點麥香鷄堡、六塊麥克鷄塊、辣味麥脆鷄腿、豬肉滿福堡加蛋、雙層牛肉吉士堡、蘋果派、大麥克、熱經典卡布奇諾（中）、熱經典美式咖啡（中）等十大單品。

▲生活市集加碼「麥當勞年終歡慶半價派對」，連續18天，天天半價優惠。（圖／生活市集提供）