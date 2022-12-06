賽前捏臉賽後緊擁！南韓1:4被痛宰　孫興慜、理查利森這幕超暖

▲ 孫興慜賽前捏理查利森臉頰，賽後緊緊相擁。（圖／翻攝自推特、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓國足踢進卡達世界盃16強後士氣高昂，但6日對上第一強國巴西，終場以1:4慘敗，無緣晉級8強。隊長「亞洲一哥」孫興慜賽後難掩失落，不過他和巴西猛將理查利森（Richarlison）惺惺相惜的畫面令網友直呼超暖。

SBS報導，世界盃一大看點就是同屬一支球隊的隊友各自披上母國戰袍，在場上成為敵手的時刻。孫興慜和本屆世足首戰就展現「倒掛金鉤」神技的理查利森目前都效力英超熱刺，6日凌晨在16強對陣，隊友對決成為關注焦點。

▲▼ 理查利森摸頭安慰孫興慜。（圖／路透）

太極虎軍團最終以1:4淘汰，孫興慜雖罕見沒有爆哭，神情仍盡顯失落，不過媒體拍下他和理查利森賽後在場上互相擁抱的畫面，只見理查利森伸手摸摸孫興慜的頭，表達安慰，展現超越勝敗的隊友之情，打動不少球迷。

英媒Football.London提到，二人在賽後對話相擁的畫面格外吸睛，「孫興慜的世界盃旅程止步，理查利森摸摸他的頭給予安慰。」根據美媒The Athletic，理查利森受訪則表示，「足球總是有輸有贏」，「我希望孫興慜能夠一直站在最高的位置，因為熱刺需要他」。

I know how hard you fought to be here and that's why you're a hero to your people @Sonny7! pic.twitter.com/tqBA8D6FZC — Richarlison Andrade (@richarlison97) December 6, 2022

理查利森後來在推特PO出自己和孫興慜擁抱的照片，發文寫下「我知道你付出多少努力才來到這裡，這就是你成為國民英雄的原因」，標記孫興慜的帳號並附上巴西和南韓握手的表情符號。

韓媒更披露，鏡頭角落捕捉到二人賽前從更衣室走向球場時碰頭，孫興慜就和理查利森擊掌、擁抱，還伸手捏了理查利森臉頰一下。二人的溫馨互動令網友紛紛留言表示，「我要哭了，這就是體育精神」、「好帥氣」、「捏臉是下馬威嗎」、「熱刺球員互動很可愛」。

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