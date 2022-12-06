Canon全新「攝錄雙棲」新機登場　EOS R6 Mark II正式在台開賣

▲Canon EOS R6 Mark II 正式在台開賣。（圖／Canon提供）

記者陳俐穎／綜合報導

相機品牌 Canon 今日正式宣布全新 EOS R6 Mark II 在台開賣，主打攝錄雙棲的強悍功能，一機同時滿足拍照與錄影兩大需求，無論是紀錄個人生活、專業影片製作皆能完美掌握動靜瞬間，非常適合用於婚禮拍照錄影、 Youtuber 或其他影片創作者。

全新 EOS R6 Mark II 大幅提升主體辨識及自動對焦追蹤能力及高速連拍功能。在自動對焦系統主體偵測能力方面，新增主體類別包括火車、飛機、馬匹，而眼睛偵測自動對焦則新增右眼優先或左眼優先對焦。電子快門提供最高約每秒 40 張 的高速連續拍攝。

在錄影方面更是新增許多強大功能，提供 4K 60P / 4K 30P (6K超採樣) 全視角無裁切影片格式、FHD 180P 高格率之6倍慢動作、無30分鐘錄影限制、影片拍攝前預錄設定 (3秒/ 5秒)…等，因此 EOS R6 Mark II 完整兼具了拍照及錄影功能，方便創作者輕鬆實現無限的創意。

根據Canon資訊，EOS R6 Mark II單機身建議售價 76,900元，搭配RF24-105mm F4-7.1 IS STM鏡頭之單鏡組(Kit) 建議售價為 86,900元。於活動期間內，購買申請通過審核送LP-E6NH原廠電池。