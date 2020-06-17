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NOVA情報誌／「單眼」好攝客　錄拍玩雙修！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

相機跨界　網紅必備

新世代高階單眼續挾隨拍隨美天賦，持續強化精準高速連拍&眼睛偵測追焦，還迎合時下網紅網美Vlog拍攝需求，錄影性能&自拍便利性全面提升！

工欲善其事、必先利其器，想要變好攝之徒，讓生活回憶更精彩，還是要讓專業的來！「好色？驚…你不是好爸爸嗎？臉書上還常Po一堆親子照，該不會是障眼法，私底下也小豬上身。」瞎、誤會大了，我說的是攝影的「攝」XXX！你就不知，現在一些3C部落客，大肆吹手機拍照有多厲害，還直逼單眼勒，一整個業配天花亂墜，害我信以為真，上週帶小寶去公園放風，想捕捉奔跑可愛瞬間，結果手機拍出來的不是糊，就是表情感覺怪，尤其天色昏暗下更慘，甚至想望遠對焦還要靠人體前後移動（窘），對、還有之前幼兒園活動，相比其他家長掏出的單眼機，氣勢弱了一大半，嗯、我決定將今年無法出國玩省下的錢，選購台厲害單眼機。

「讚成！畢竟小孩的成長過程只有一次！況且現在的單眼機何止畫質性能更犀利，錄影功能嘛愈來愈超過，若不幸因疫情影響被迫放無薪假，還可以斜槓當網紅YouTuber拍Vlog影片兼職！」呸呸呸！不過這單眼機水深，還真不知從何挑起，且專業操作好像挺複雜哩。「安啦，快看本期單眼機採購大專題，尤其各大廠都推出相關基礎拍攝或進階教學課程，讓拍照素人也能速速變單眼攝手！」

（圖／NOVA情報誌提供）

單眼領域三劍客　無反全片幅續夯

人吃太好會有三高，同理回憶點滴想拍得好，同樣靠三高－高畫質、高性能、高操控性；想完美駕馭掌握這三高，唯有專業單眼機辦得到。近年來在市場洗牌下，單眼機漸漸劃分三大類別領域，我們稱之為「單眼三劍客」。發展最早，征戰業界多年的傳統大單機「單反DSLR」，功能畫質技術成熟，高低階陣容最為完整，但罩門塊頭大攜帶較不便；不過擁有絕佳操控手感與拍攝高張數電量，加上龐大鏡頭群資產，仍是目前商業攝影界所推崇，且牢牢綁住已累積不少鏡頭的老攝影玩家。

第二類為新興的「無反全片幅EVIL」單眼機，由Sony領軍帶動，因拿掉反光鏡結構，最大特色體型相對輕巧，且全片幅性能與畫質絲毫不輸單反，甚至電子科技功能等實用性還凌駕而上，備受新世代專業&進階攝影玩家青睞，除Sony全面佈局，包含光學大廠Canon、Nikon也積極跨足「無反全片幅」領域，時至今日已取代傳統單反DSLR穩居「攝界主流」，接下來發展持續看俏，新機&鏡頭數量種類迅速增加！

第三類為體態輕盈小巧的「無反小微單」，坊間以APS-C系統居多，優點攜帶方便行動力高，外觀討喜出眾甚至充滿文青氣息，重點小小一台功能齊全，散景拍攝、180度翻轉自拍、美顏、錄影功能樣樣精，族群主要鎖定旅遊人士、女性攝影玩家或新世代文字/影音Vlog網紅網美部落客！

（圖／NOVA情報誌提供）

高速連拍眼偵對焦　錄影升級Vlog自拍

大家關心的單眼機性能發展，正所謂一報還一報，過去小型相機被手機欺負很慘，現在高階單眼機反過來幫小弟出氣，主要針對「手機軟肋」而來，續朝手機因物理限制無法達到的「精準高速連拍」&「眼睛偵測追焦」再進擊，藉以拉開與手機拍照距離。高速連拍張數上，在各家處理引擎升級，坊間新機紛紛跨越「雙位數」門檻，達到10張以上高速連拍，甚至旗艦款還做到每秒18張、20張連拍，且強調張張精準對焦，對於拍攝高速移動物體或奔跑小孩大有幫助。

同時搭配更犀利的對焦速度與追焦範圍，並在既有人體追焦鎖定與臉部辨識下，加入眼睛偵測對焦功能，好處無論靜動態下皆能拍出清晰臉孔與炯炯有神人像，尤其今年起愈來愈多機種，還將寵物或鳥類納入眼部偵測對焦，無疑對毛小孩的爸爸媽媽們是一大福音。特別一提是，因應東京奧運盛會（雖延期到明年），為讓專業攝影記者能捕捉運動員競賽瞬間，各大廠新開發的旗艦機還透過先進AI晶片大數據學習，加碼針對運動員五官、膚色精準辨識與導入智能鎖定追蹤，讓單眼機在高速運動攝影領域更Pro，相關機種今年陸續發表，絕對可期。

「影片拍攝性能提升更是一大趨勢！」時下許多人購買相機，不是為了拍攝這件事，而是針對錄影功能而來！一來相機早已取代傳統DV，用來記錄居家生活與小孩成長主要工具，重點迎合全球Vlog熱潮，尤其迎合龐大的影片工作者與YouTuber拍攝需求，跳脫玩票性質，更成為實用的生財器具。

從去年起各家新機無論專業規格（職業攝影）及網路規格（拍Vlog），均加強影片拍攝多性能，賦予更優異錄製品質與自拍操作便利性；目前多數機種皆提供4K UHD每秒30格錄影性能，部分高階機還導入4K每秒60格，同時套用更細緻6K、5K高資料量錄製4K，讓影片更細緻流暢，並保留更多亮度動態範圍與暗部細節，有助影片後製，甚至下半年還將出現8K超高解析錄影機種，宣告進入家用8K世代。尤其因應Vlog網路影音自拍風潮，在既有180度翻轉自拍螢幕下，還強調導入完善外接擴充能力，包含收音麥克風、補光燈或自拍架等，甚至新增相關便利功能，如垂直影片拍攝或影片計時器，方便網紅、網美拍完無需後製直接上傳社群。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

聰明選購保養有撇步　加值攝影教學課程

單眼機聰明選購其實就像選女友，因你的菜並不一定是我的菜，主要根據個人拍攝習慣喜好與需求做考量，並在預算區間範圍下，挑出最佳菜色。若重視手感&拍攝電力，大單DSLR相對適合；追求高畫質與便攜性且預算充裕，則可鎖定輕鬆拍出散景美照到無反全片幅機；當然一般生活拍攝或網路影片錄製，高行動小巧型無反微單已然足夠。至於鏡頭選購上可從標準Kit鏡開始，後續熟悉焦段特性後，再視拍攝需求添購其它新鏡頭。後續保養上因台灣潮濕，建議購買防潮箱做置放，拍攝後記得用乾布擦拭乾淨，重點外出拍攝更換鏡頭時，記得將機身朝下，降低入塵風險，若在海邊或風沙大區域，則建議選在車上更換。同時不要為了省小錢買水貨；公司貨提供更好服務保固與快速維修機制，重點還享有各家每月加值提供基礎攝影教學課程或進階主題拍攝課程，讓你輕鬆學會拍生態、日出晨昏甚至螢火蟲等技法，相較下更感物超所值。

（圖／NOVA情報誌提供）

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

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