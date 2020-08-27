新里程碑！27款Canon相機支援Google雲端相簿備份功能

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年初開放讓相機成為電腦視訊鏡頭的 Canon，現在更進一步成為首間可以把相機拍攝的內容備份到雲端相簿的廠商，只要在手機端下載應用程式，就可以透過以往 Wifi 連線的方式，把相機的內容直接透過手機傳到雲端相簿，亞洲方面共開放 27 款新款相機支援該項功能。

在以往，Canon 用戶如果要存取相機拍攝的照片，通常有三種方式，一種是直接將相機透過數據傳輸線連接到電腦，另外一種方式就是從相機取下記憶卡，然後透過記憶卡的轉接器存入電腦、手機。

第三種方式，就是讓手機下載或者更新最新版本的 image.canon 應用程式（支援 iOS、Android），然後讓相機跟手機透過 Wifi 的形式連線，就可以把照片傳到 image.canon 當中，不過這個形式最麻煩的地方就是不能一次傳輸與存取多張照片，甚至還可能出現照片遺失的問題。

如今 Google Photos 的合作，將可以稍微緩解相關問題，Canon 用戶只要按照原來照片傳輸的形式，就可以直接把照片備份到自己的 Google One 雲端帳戶，一來除了可以直接讓遠端的客戶透過 Google Photo 連結查看照片，一般家庭用戶也可以直接用相同的方式更新自己家裡的數位相框。

當然啦！這個作法有一個大前提，就是要成為 Google One 的用戶。Canon 與 Google 雙方將開放用戶免費使用一個月 100GB 的 Google One 雲端空間。

Google 官方指出，自兩年前啟動 Google Photos 合作夥伴計劃至今，已經跟上百家廠商達成合作，藉此讓用戶可以用更簡單的方式，在其他產品直接觀看照片和影片。相關合作成果也在這兩年的大型展覽，好比說在 MWC 2018 期間，Google Photos 專區就展示了透過帶有螢幕的智慧喇叭，直接用類似數位相框的形式，顯示家庭相簿。

目前這項合作正式拓展到 DSLR 或數位相機領域，讓用戶不用插線、不用拔出記憶卡，就可以存取找片，某方面來說，也算是相機領域的一個新里程碑。記者稍微數了一下，在亞洲，這項合作將優先支援 27 款 Canon 新款相機，包括最近才剛推出的 R5、R6。

＊資料來源：Google Photos