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19.66萬「解構米奇」遭搶　集戲謔、時尚、可愛、暴力元素受追捧

▲美國藝術家Matt Gondek作品深受收藏家喜愛。（圖／翻攝藝術家Matt Gondek IG）

▲美國藝術家Matt Gondek作品深受收藏家喜愛。（圖／翻攝藝術家Matt Gondek IG，下同）

文／香港01

香港荃灣昨（5）日晚發生的街頭搶劫案，男事主被搶走1隻值約5萬元港幣（約19.66萬元新台幣）的米奇老鼠模型公仔。到底什麼米奇如此「價值連城」？翻查資料，該隻米奇大有來頭，據悉出自著名美國藝術家馬特．貢德克（Matt Gondek）之手，名為「解構米奇」，網上成交價每隻約5萬元，他曾表示該系列是「My favourite project of 2018」。

▲美國藝術家Matt Gondek。（圖／翻攝藝術家Matt Gondek IG）

▲美國藝術家Matt Gondek。（圖／翻攝藝術家Matt Gondek IG）

馬特．貢德克的作品多以膾炙人口的動漫人物為主角，集戲謔、時尚、可愛、暴力於一身，數年前曾親訪香港，在中、上環一帶的唐樓頂層作畫。

這次劫案中，男事主被搶走的米奇老鼠模型公仔，約28.5乘15乘17厘米（公分）大小，附有木箱。該系列作品名為「解構米奇」，由鑄銅打造，有白色、紅色及黑白色等，2018年首次在國際上亮相，當時僅以50個限量發行。此系列被譽為馬特．貢德克之標誌性解構美學的出色典範，迪士尼的吉祥物在觀眾眼前崩解，堅硬的鑄銅與卡通人物面部破裂形成強烈對比。他亦曾在instagram專頁中表示「My favourite project of 2018」。

▲Matt Gondek的的「解構米奇」限量公仔市值19.66萬元新台幣。（圖／翻攝拍賣網站）

▲Matt Gondek的的「解構米奇」限量公仔市值19.66萬元新台幣。（圖／翻攝拍賣網站）

馬特．貢德克出生於美國賓州匹茲堡市，31歲時移居洛杉磯，作品多以膾炙人口的動漫人物為主角，尤以迪士尼吉祥物米奇老鼠為甚，集戲謔、時尚、可愛、暴力於一身，其手下的卡通不再有血有肉，反而變成塑料（塑膠）、紙片、冰等材質，呈現一碰即碎的效果，十分有趣，因而深受歡迎。

除模型之外，馬特．貢德克亦有設計畫作及服飾等，不時舉行國際性展覽，作品有價有市。他亦曾到訪不同城市作街頭壁畫，2016年更親臨香港「大展拳腳」，當時在中、上環一帶不少唐樓頂層天台，均有其米奇老鼠畫作。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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關鍵字：

解構米奇米奇公仔搶案藝術

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