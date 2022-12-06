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竹市多元廢棄物循環及環境教育園區　成立廉政平臺

▲新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區廉政平臺啟動儀式記者會大合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區廉政平臺啟動儀式記者會大合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市掩埋場及焚化廠升級打造「新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區」，為提升重大公共工程品質，導入全民監督精神，首度成立廉政平臺，也是廉政平臺環保設施首例，今（6）日正式啟動。由環保署環境督察總隊長李健育、廉政署副署長沈鳳樑、新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜、新竹市調查站主任林維成、代理市長陳章賢等人共同宣誓，本項工程建設公開透明，並透過檢、調、廉及環保署跨域合作把關，共創如期、如質、無垢、安全的工程品質。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市很慶幸有自己的掩埋場、焚化廠，其中掩埋場已使用30多年，容量接近飽和；焚化廠也從民國90年啟用至今，相關設備老舊，在「減碳淨零」環保趨勢下，整體設備升級已經勢在必行。

陳章賢指出，這次在環保署的指導與支持下，市府推出「多元廢棄物循環及環境教育園區」，分成兩大區塊，一為焚化廠設備升級整備、二為掩埋場活化再生及與資源回收設施升級計畫。他說，掩埋場將做整體規劃，除妥善處理垃圾之外，將結合周邊環境，打造17公里海岸線亮點及重要環境教育場域。

他指出，市府成立廉政平臺，讓這項重大公共建設，導入全民監督的精神，除了定期召開聯繫會報，也將在環保局網站設立專區（www.hccepb.gov.tw/public.php），將本案所有採購資訊公開，提供民眾檢視，促使園區如期、如質完成，也透過廉政平臺監督機制，盼成為新竹市重大工程的標竿與典範。

環保署環境督察總隊長李健育表示，感謝市府與環保署共同合作，新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區廉政平臺為全臺環保設施首例，希望未來其他地區環保園區也能朝這平臺模式運作，期許平臺運作順利，環保署將與市府一起努力，祝福未來推動順遂。

廉政署副署長沈鳳樑表示，廉政平臺於105年始推動，目前國內共53個平臺在運作、總金額約1兆2400多億。以往重大公共工程難免有令人擔心的圍標、綁標、關說、外界干預、環保抗爭、勞資糾紛等，都能夠過這平臺機制討論、進行風險控管，讓大家更安心，避免爾後法律責任問題。

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜表示，廉政平臺串連公司部門領域，藉由平臺定期會報，將法律爭議、履約爭端攤在陽光下，經由全民監督力量，將園區計畫做到盡善盡美。

環保局代理局長洪明仕也介紹，新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區重新建置，更完備基礎建設，達到壽命的延伸，並進行整體規畫、重新整理綠地，達到還地於民，計畫也將結合17公里生態藍帶，給市民不一樣的體驗。他指出，園區計畫優先以促參BOT方式辦理，感謝環保署大力協助、挹注經費，也讓民間有機會參與建設，引入多元廢棄物處理技術、專業人力及資金投資，後續將辦理多元廢棄物推動循環園區技術論壇，邀請潛在投資者、廠商參與，盼將環保用地發揮到最大。

市府指出，多元廢棄物循環及環境教育園區廉政平臺跨域結合環保署、廉政署、地檢署、市調站等公部門，提供採購的風險預防及專業諮詢服務，並建立聯繫溝通機制，針對建設各項問題提出共商解決之道。此次啟動儀式結合「廉能」與「環保」意象，透過「幸福樹」共同揭示行政透明、全民監督、公私協力、跨域合作、淨零排放、廉能政府六大精神，宣誓攜手營造優質公共工程決心，共創「幸福新竹、環保永續」願景。

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