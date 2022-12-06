莫德納全球副總裁亞洲行「首站選台灣」！將拜會衛福部談後續合作

▲莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt首度來台。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納（Moderna）今年9月在台灣成立分公司，莫德納公司全球資深副總裁Patrick Bergstedt今（6）日首度來台，他表示，這次展開為期兩周的亞洲行程，台灣是第一站，代表台灣對於亞洲拓展的重要性；後續也將拜會衛福部，感謝衛福部支持莫德納疫苗，並表達後續盼繼續和台灣合作，成為夥伴關係，提供民眾所需要的保護。

莫德納在新冠疫情爆發後，因為快速成功研發mRNA新冠疫苗獲得各界關注，且近年積極佈局亞太地區，2021年先在日本、南韓以及澳洲成立子公司，緊接著今年9月在台灣設立分公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Patrick Bergstedt中午與台灣媒體見面時表示，台灣選為亞洲行首站，除了表達對莫德納台灣分公司的支持，更代表台灣是莫德納在亞洲擴展mRNA技術非常重要的領頭堡。

莫德納台灣總經理李宜真笑說，台灣可以在疫情時期及時取得莫德納疫苗，甚至美國捐贈台灣莫德納的疫苗，過程中Patrick Bergstedt功不可沒。

Patrick Bergstedt會中則表達對台灣防疫表現的肯定，他說，很高興莫德納疫苗能幫助台灣恢復常態，才有這個機會來台。Patrick Bergstedt也提到，台灣新冠疫苗的接種率跟普及率達到80%以上，這在全球來看相當難能可貴；後續與衛福部會面主要表達感謝，另也希望繼續和台灣合作，進一步成為夥伴關係。

指揮中心發言人莊人祥受訪表示，這一兩天將與對方碰面，估計會談到後續疫苗採購、配送以及後續合作計畫等相關事宜。

▲左起莫德納台灣總經理李宜真、莫德納全球資深副總裁 Patrick Bergstedt、莫德納亞太區醫學部副總裁 Jane Leong。（圖／記者洪巧藍攝）

Patrick Bergstedt談到後續發展計畫時指出，莫德納透過全球公衛策略，致力於協助全球對疫情後世界以及下一個流行傳染病之疫情做好準備與回應機制 。mRNA Access計劃為其中的核心，開放莫德納 mRNA 技術平台給包括台灣在內的全球研究人員運用，針對新興及被忽略的傳染病進行研究。

莫德納正擴大公共衛生產品組合，以推展 mRNA 技術與疫苗來對抗現有及新興傳染病，在2025 年前將針對世界衛生組織（WHO）與流行病預防創新聯盟（CEPI）框列之全球最具公衛健康風險的 15 種病原體，全力推進疫苗開發進入臨床試驗。

莫德納花費 10 年持續精煉 mRNA藥物的研發，並且開發出領先業界的mRNA 平台，加速藥物的開發與研究，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗。莫德納主要關注的臨床領域包括：傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。

李宜真表示，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。她也宣布，台灣是亞洲唯一被選為mRNA流感疫苗臨床試驗國家，另也加入肺炎鏈球菌疫苗臨床試驗。

▲莫德納台灣總經理李宜真。（圖／記者洪巧藍攝）