屏東萬丹隱藏版美食！胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

▲萬丹「胡仔妹蛋糕之家」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

位於屏東縣萬丹鄉僻巷的「胡仔妹蛋糕之家」，由胡志豪與洪月華夫妻創辦，因他們學得日本的烘焙手藝、西班牙的巴斯克乳酪製法與法國生巧克力的秘方，吸引許多饕客不遠千里而來，堪稱隱藏版美食。

胡志豪夫婦創業艱辛，且女兒是慢飛天使，他們為承擔家計親力親為，但資金、人力與數位能力等皆不足，自嘲「數位小白」，過去紙筆抄訂單常寫錯、客人下訂沒付錢還沒取貨，加上不懂會員經營，陷入沒訂單很苦惱、訂單湧入更苦惱的窘境。

胡志豪感謝經濟部中小企業處輔導，他本來不懂電商，經手把手教學，逐步學會商品訂價策略，透過數位共好計畫，提供消費者預約、自取、外帶服務，面臨訂單不再措手不及，也不再用電話抄訂單，提高營運效率。

4個月來，LINE熱點結合雲工具，已累積超過150個會員、上百筆訂單與營業額5萬多元，營業額愈來愈穩定；因掌握會員就能周知季節商品，受理預購，並進行生產排程，擁有更多時間陪孩子成長，更有力量回饋社會。

胡志豪夫妻對食材的原料不惜重本，像使用無替代性澱粉、沒有使用香精香料、沒有使用泡打粉等，甚至，使用紐西蘭原裝進口牛奶，沒有添加一滴水，且使用純蔗糖，而非精細砂糖，對人體比較沒有負擔！

洪月華說，由於兒子健康活潑，但女兒是慢飛天使，可能是懷孕期間，吃到不恰當的食物，因此，倆人致力萬丹紅豆、高樹芋頭與里港無毒檸檬等在地食材入菜；堅持產品一定要敢讓自己的孩子吃，才能賣出去。

美食旅遊作家肉魯說，7年多來，他們默默致贈萬丹國小、萬丹國中與屏東縣啟智協進會每月一個蛋糕，盼每個特別的孩子，都不會被遺忘，盼每個孩子，仍舊被歡迎與祝福，哪怕翅膀折翼，哪怕逐漸年長的軀殼，裝盛一個年幼的靈魂。

由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會執行，並由臺灣獨角獸創意有限公司輔導，屏東這次共有141家品牌參與共好計畫「屏東O2O」，積極經營LINE生態系，並透過LINE熱點經營，爭取電商商機，並透過聯合行銷，曝光在地店家的美好！