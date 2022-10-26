今年第3次！萬丹泥火山噴淹紅豆田　村長嘆：全泡湯了...ㄟ害

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

萬丹泥火山距離之前噴後約4個月，今(26日)早6許時再度噴發，其中一個噴發點同樣在灣內村皇源聖殿屋牆旁，另一個點則是在紅豆田裡，這讓當地灣內村長陳玉意無奈嘆，「農民即將收成的紅豆又要泡湯了，ㄟ害...」。

萬丹泥火山之前於今年4月8日、6月28日噴發，噴發地點位於泉源聖殿旁，當時大量噴出的泥漿湧入聖殿內，讓殿內滿是泥漿，導致嚴重淤泥3、40公分令人怵目驚心。

▲萬丹泥火山今年第3次噴發，這次其中一個地點在紅豆田裡，讓將收成的紅豆全泡湯。（圖／灣內村長陳玉意提供）

而這次萬丹泥火山噴發的地點除了在泉源聖殿東邊，以及西邊的紅豆田上，從影片中可看到，泥火山從紅豆田中央噴發，泥柱約有1、2公尺高，湧出的泥漿輛把整個紅豆田給淹沒了。這讓陳玉意無奈地說，「萬丹灣內村泥火山再度爆發，周邊即將收成的紅豆全泡湯了、ㄟ害⋯」、「是真害有夠害！一年三次，天候轉換就噴！」

▲萬丹泥火山今年4月8日也曾噴出大量泥漿，湧入皇源聖殿內，淹埋樓梯。（圖／灣內村長陳玉意提供）

陳玉意表示，這次泥火山噴發，紅豆、毛豆都有受影響，如果沒有阻止的話，受害面積可能超過一公頃，村長感嘆說，流連不利，所以今年才3次的噴發，本來有三個噴發口，其中一個在皇源聖殿，後來被其中的兩個拉走了剩下兩個噴發口，噴出的時間大概在早上5到6點，目前已經清理完畢。



