配合台電施工！屏東萬丹11村10／15減壓供水5hrs　影響1千5百戶

▲台水屏東區管理處 。（圖／取自Ｇoogle地圖）

記者陳崑福／屏東報導

台水公司萬丹淨水場因配合台電公司辦理停電施工作業，萬丹鄉有11村於10月15日將減壓供水5小時，有1500用戶受影響，這段期間，台水公司會謹慎檢視並逐一檢討細節，儘量縮短復水作業時間，降低用戶用水不便，籲請用用戶配合節約用水並預作儲水準備。

台水公司表示，水壓降低時間：10月15日(六)8時至13時(共計5小時，含復水時間)；水壓降低區域：萬丹鄉(上村村、萬全村、四維村、廈南村、廈北村、社口村、加興村、廣安村、社皮村、社中村、社上村、磚寮村)，合計水壓降低戶數約1500戶。

聯絡電話：免付費客服電話1910、屏東營運所(08)7220040、(08)7226170。

台水公司提醒，停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

在停水期間，應關閉抽水機電源，並請慎防火警；如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災及易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

而建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

復水後，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知該公司，將派專人到府服務。