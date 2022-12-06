國安疑慮台灣公部門全面禁用抖音　限制民眾使用要再評估



▲抖音出現多個政府部門的假帳號。（圖／何志偉國會辦公室提供）



記者陳世昌／台北報導



中國知名影音軟體TikTok因國安疑慮且有中國政府資金，引起國人關注，數位發展部表示，日前已全面限制公部門的資通設備及所屬場域使用；NCC也清查其並未有代理商或租用國內網路設備。是否要進一步限制一般民眾下載使用？因涉法源依據，相關部門表示需再評估。



數位部官員表示，抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，先前已限制公部門的資通設備及所屬場域使用。該部資通安全署是在11月28日發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」就「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」第三、四、五點做出修正，就其應基於國家安全、國際情資分享、潛在風險及衝擊分析等因素，蒐集相關機關意見綜合評估，據以核定生產、研發、製造或提供前點產品之廠商及前點之產品清單。

目前美國聯邦通訊委員會（FCC）已建議美國全面禁用抖音，禁用主因是有個資外洩疑慮。數位部官員表示，在國內，抖音或TikTok（國際版）則已認定是危害國家資通安全產品，限制公部門資通設備及所屬場域使用。

主管網路通訊設備的國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，NCC之前已先針對抖音做初步調查，尚未有任何伺服器在台灣落地，是否全面禁用？兩岸事務由陸委會主責，NCC會配合辦理。