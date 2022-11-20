減塑共好！葉子當包裝材　2企業攜手花蓮創生團隊合作

▲台南市的企業執行長蘇芸昀（中）與《蒔煦團隊》鍾汯佑互動交換理念，很快就促成葉子包裝概念店的合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

亞洲最大創新創業嘉年華Meet Taipei圓滿落幕，來自花蓮的新創團隊大有斬獲，其中《蒔煦團隊》在縣政府的牽引下成功媒合2間廠商，敲定明年度展開葉子包裝概念店的合作，粗估能帶動野菜箱及葉子包材銷售約近80萬業績。

《蒔煦》本次參加Meet Taipei 大有斬獲，除了對接到3間潛在合作的上下游技術廠商，另外2間廠商更是直接敲定明年合作計劃，其中座落在台北圓山致力打造永續平台的「Musu木甦無包裝商店」，將於明年與蒔煦合作葉子包材概念店，除了採用葉子包材於商品包裝，並將共同辦理相關環境活動，提升更多環境倡議及減塑概念，帶動永續生態的共好。

▲蘇芸昀（左）明年上半年將把葉子包材的作法推廣到台南及都會。

另外，位於台南市中心的孵化器《Cogood Space 可庫美學共享空間》執行長蘇芸昀透過Meet Taipei 認識《蒔煦》並與創辦人鍾汯佑互動交換理念，很快就促成葉子包裝概念店的合作，明年上半年將把葉子包材的作法推廣到台南及都會，更期待共同來支持花蓮特有的原民及文化魅力！

花蓮縣長徐榛蔚一直以來關心在地青年創業發展，對於這次花蓮在地創生團隊在台北獲得滿滿收獲，除了表達祝賀之外，更強調花蓮縣政府對於花蓮青年產業發展條件的重視，未來將持續透過資源挹注，協助花蓮在地創生團隊厚植實力，以突顯花蓮在地創生為主軸，推出更多屬於花蓮的品牌故事，逐步與全台乃至於世界各地的新創平台鏈接，創造更多的機會。