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簽署永續發展合作備忘錄　黃偉哲感謝各方致力於綠色永續發展

▲成大、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟與台南市政府，共同簽署永續發展合作備忘錄，將持續在台南推動國際性永續發展交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟與台南市政府，共同簽署永續發展合作備忘錄，將持續在台南推動國際性永續發展交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「低碳城市會議-永續城市之奠基：節能＆綠建築」，29日在成功大學未來館舉行，會議主軸為「能源轉型、綠色建築、工業碳盤查及碳驗證」，由成大校長蘇慧貞、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟與台南市政府，共同簽署永續發展合作備忘錄，由市長黃偉哲代表簽署，承諾將持續在台南推動國際性永續發展交流。

▲成大、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟與台南市政府，共同簽署永續發展合作備忘錄，將持續在台南推動國際性永續發展交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，全球正處在能源轉型的關鍵時刻，淨零碳排更是未來的趨勢，台南更是台灣第一個制定低碳城市自治條例的城市，從都市規劃、交通建設、產業發展等各個面向，全方位打造低碳永續城市，持續致力於綠色淨零碳排，今日很高興簽署這份備忘錄，見證各方的朋友對低碳排放的持續努力，不僅為台南，也為台灣，更為全球，共同為地球的永續發展盡一份心力。

▲成大、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟與台南市政府，共同簽署永續發展合作備忘錄，將持續在台南推動國際性永續發展交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也強調，近年來南市府也致力推動綠色能源與產業的結合，因為綠色能源將是未來驅動經濟的新引擎，台南有豐厚的日照條件，非常適合發展太陽光電。4年前他上任時，就啟動「陽光電城」計畫，目前全台南市的太陽能發電設置容量已達3.7GW，位居全國第一名，每年發電量達到47.9億度電，年減碳241.1萬噸，除了再生能源之外，要邁向永續城市，仍有賴於各界共同投入，歡迎世界各地的夥伴來台南投資。

▲成大、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟與台南市政府，共同簽署永續發展合作備忘錄，將持續在台南推動國際性永續發展交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歐洲商會執行長何飛逸帶領昕諾飛、台灣默克集團、阿特拉斯．科普柯集團、智森永續設計顧問等歐商企業出席，共同探討減少碳排放、提高能源效率，以及在建築和工業中進行碳盤查及碳驗證，展現歐洲商會長期支持台南城市發展。

執行長何飛逸也補充，歐洲商會於今年發布「2023年建議書」，向台灣官方就能源政策等議題提出建議，國發會也承諾今年底還會公布「十二項關鍵戰略」細部作法。

▲成大、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟與台南市政府，共同簽署永續發展合作備忘錄，將持續在台南推動國際性永續發展交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了與中央互動，歐洲商會自2013年起，長年於台南舉辦低碳城市會議，積極與地方互動，且永續發展也是未來城市轉型的重要關鍵，歐洲商會也很期待和台南共同努力，南市府也會多方配合，共同為全球永續發展盡一份心力。

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