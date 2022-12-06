吳怡農公布競選主視覺　王鴻薇轟「空洞」：要講政見我不會輸他啦！

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選民進黨參選人吳怡農6日發表競選主視覺，國民黨參選人王鴻薇受訪直言，因參選非常倉促，所以都還在規劃中，目前大概主軸就是跑地方行程以及提出政見，主視覺還在與團隊討論，她反批，吳怡農所提出的4個政見很空洞，「要講政見，我不會輸他啦！」

▲立委參選人王鴻薇參訪文昌宮掃街，鄭麗文陪同。（圖／記者林敬旻攝）

台北市第3選區立委補選開打，王鴻薇今日從文昌宮開始參拜，希望選舉成功。國民黨近期緊咬吳怡農背後有黑道，不過國民黨台北市副議長葉林傳也被掀出疑似有黑道背景，王鴻薇則說，他沒有前科、也不是中常委。綠營反擊，列出國民黨疑似涉黑的人物，其中蕭景田曾涉入殺警案，擔任國民黨中常委。

王鴻薇今受訪無正面回應，僅說現在台灣黑道是否太猖獗，之前有這麼多重大治安事件震驚全國，執政黨是否能正視這樣的問題？她再批，民進黨內部也承認有黑道中常委，民進黨該不該處理這個問題？若民進黨還不能正視這個問題，如何回應社會大眾對於要解決黑道治國的問題？

針對吳怡農今天要公布競選主視覺，王鴻薇表示她也會規劃一下，但因參選非常倉促，目前大概主軸就是跑地方行程以及提出政見，所以主視覺還要團隊討論。她並反批，「我個人還是提出實實在在的問題，要講政見，我不會輸吳怡農啦！」吳怡農所提出的4個政見實在是「空洞！大而不當！」她重申為了接軌國際，她將支持核二廠、核三廠延役，來解決對台灣非常重要的能源危機。

王鴻薇進一步指出，接下來對於中山、北松山都會有同步造勢活動，但因為中山區對自己比較陌生，所以會辦見面會來跟選民認識。