多圖／吳怡農競選主視覺　切格瓦拉風＋藍粉配色「不要被顏色綁架」

▲吳怡農今天公布競選主視覺海報。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市立委補選選戰開打，民進黨參選人吳怡農6日上午舉行競選主視覺發表記者會，公布藍、粉配色加上自己大頭照的看板圖案，另外還有仿效古巴革命家切格瓦拉經典肖像的版本。吳說，他支持台北市議員邱威傑所提《台北市競選廣告物管理自治條例》，選舉期間將不掛看板，只張貼A3大小的海報，而主視覺中「壯闊台灣，國家安全，競爭力，國際化」的文字則代表他的理念，加上「vote for change（為改變而投）」競選口號。

吳怡農今天上午舉行競選主視覺發表記者會，邀請邱威傑、民進黨台北市議員王世堅與會。

吳怡農的主視覺設計採用藍色及粉色配色，沒有民進黨傳統的綠色元素，除了個人照片版本外，還有仿效切格瓦拉經典肖像的圖樣版。吳怡農今天在記者會表示，除了邀請王世堅擔任總督導，選區內所有現任、新任議員都將擔任自己的競總督導，感謝王世堅特別提供其服務處讓自己設立競選總部。

吳怡農說，他希望藉由主視覺配色打破政黨顏色二分法，盼選民不要被顏色綁架，其主張「國家安全、競爭力、國際化」也是不分黨派的議題；至於參考切格瓦拉經典肖像製作海報，他說，雖然他們的信仰不太一樣，可是所有認識拉丁美洲歷史的人，都知道切格瓦拉熱愛生命、冒險家的精神，這個精神是自己要效仿的，要面對現實，衷於理想，希望支持者可以上網列印海報、協助張貼在中山區、北松山區各處。

媒體會中詢問，吳怡農的主視覺參考切格瓦拉經典肖像，請問他是左派還右派？吳怡農說，他們的信仰或許稍微不同，也希望兩人的結局不太一樣，但嚮往切格瓦拉昂首向前的態度，從來沒有妥協，面對現實但一輩子記得堅持理想，一生為了改革而奮戰，這是自己非常認同的態度。

媒體也好奇，為什麼吳怡農的主視覺照片切掉左半臉？吳回應，因為他沒有想到邱威傑所提《台北市競選廣告物管理自治條例》規範的A3大小這麼小。邱則緩頰說，臉看起來蠻小蠻帥的；王世堅也幫腔說，還好是放吳怡農的照片，如果是自己的就放不下去了。

邱威傑會中表態支持吳怡農說，吳怡農可以說是民進黨內部的良心力量，代表民進黨的進步和良心，希望大家可以支持；王世堅也說，邱威傑說「藍綠都是垃圾」，垃圾都是廢物，但他要廢物利用，把自己發揚光大，他支持善良、正直的吳怡農，支持準備好的吳怡農，讓最強的出來，而最強的今天出來了。

吳怡農競選辦公室補充，該海報將在中山、北松山各民進黨籍現任、新當選議員服務處及民進黨台北市黨部開放民眾免費索取，同時也提供了線上連結供民眾自行下載列印，希望能透過海報宣傳的方式，在明年1月8日的選舉中，獲得中山、北松山選民的支持。