民進黨提排黑修法　王鴻薇酸「轉移焦點」：敗選又被踢爆黨內有黑道

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第3選區立委補選開打，國民黨參選人王鴻薇今（6）日從文昌宮開始參拜，希望選舉成功，並指出此行程是蔣萬安團隊所協助安排，而王身為蔣的接班人，當然也隨著同樣步伐勤走；至於民進黨立法院黨團也將提案修正《公職人員選舉罷免法》，明定「公職排黑條款」，王鴻薇說，民進黨在國會占絕大多數，為何選後才提出草案，是不是因為敗選且被踢爆黨內黑道問題，所以才來轉移焦點。

▲立委參選人王鴻薇參訪文昌宮。（圖／記者林敬旻攝）

「我現在就是跟時間賽跑的人」，王鴻薇說，會盡一切力量勤走，會非常密集進行拜會，以勤快的腳程讓中山區民眾認識自己。對於藍綠互打「反黑牌」，王鴻薇指出，有關當今台灣黑道猖獗，許多重大治安事件震驚全國，執政黨應正視，尤其他們內部也承認有「黑道常委」，所以他們領導人跟中常會的重大決策都有「黑道常委」涉入，如果民進黨還不能夠自身黨員所提出的問題，又要如何回應社會大眾的觀感？

關於民進黨擴大《選罷法》排黑條款，王鴻薇表示支持、可以討論，並稱對方限「黑、金、槍、毒」不得參選公職，應該讓社會大眾更多討論。王鴻薇強調，民進黨在國會占絕大多數，為何選後才提出草案，是否因為敗選且被踢爆黨內黑道問題，所以才來轉移焦點。