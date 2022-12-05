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日本笠間市長首次蒞府拜會　黃偉哲盼深化台日雙方農產交流

▲日本笠間市山口伸樹市長，首次拜會台南市長黃偉哲，農委會農糧署胡忠一署長、日本笠間台灣辦事處木下知香處長陪同出席，新聞暨國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局長郭貞慧陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本笠間市山口伸樹市長，首次拜會市長黃偉哲，農委會農糧署胡忠一署長、日本笠間台灣辦事處木下知香處長、新聞暨國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局長郭貞慧陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本笠間市山口伸樹市長5日首次拜會台南市長黃偉哲，行政院農業委員會農糧署胡忠一署長、日本笠間台灣辦事處木下知香處長陪同出席，雙方就農產品交流討論熱絡，新聞暨國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局長郭貞慧陪同與會。

▲日本笠間市山口伸樹市長，首次拜會台南市長黃偉哲，農委會農糧署胡忠一署長、日本笠間台灣辦事處木下知香處長陪同出席，新聞暨國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局長郭貞慧陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，首先要感謝2020年開始在胡署長及木下處長的協助下，牽起日本笠間市與台南市的農產交流，讓笠間市的中小學生能夠品嚐到台南的優質水果。在這幾年疫情期間日本捐贈台灣疫苗，台灣提供日本口罩之外，在許多產業上都有相互往來，後年2024年台南迎接400周年，希望台南與笠間的文化交流能讓更多市民了解。

▲日本笠間市山口伸樹市長，首次拜會台南市長黃偉哲，農委會農糧署胡忠一署長、日本笠間台灣辦事處木下知香處長陪同出席，新聞暨國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局長郭貞慧陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

笠間市山口市長表示，感謝黃偉哲市長百忙之中撥空會面，也要感謝台南非常照顧日本笠間台灣辧事處，讓笠間市的中小學生能夠品嚐到台南美味的芒果，非常感謝。笠間市為了拓展海外交流，2018年成立台灣辦事處之後遇到疫情肆虐，希望今後能與台灣、台南在觀光、教育、農產有更深化的交流，還請台南多多協助。

黃偉哲市長還特別準備了早上農民現採的蜂巢給山口市長品嘗，山口市長表示非常濃厚好吃，黃市長希望台南跟笠間之後的交流能夠如同蜂巢一般濃純香甜。

▲日本笠間市山口伸樹市長，首次拜會台南市長黃偉哲，農委會農糧署胡忠一署長、日本笠間台灣辦事處木下知香處長陪同出席，新聞暨國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局長郭貞慧陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日本笠間市位於茨城縣中央，東鄰水戶市，西接栃木縣，以日本種植面積第一的栗子產地而聞名。此外，特有陶器「笠間燒」、日本三大稻荷神社之一「笠間稻荷神社」、特色小吃「笠間豆皮壽司」亦廣受日本民眾喜愛。

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