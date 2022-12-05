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社會 社會焦點 保障人權

獨／參觀35樓豪宅卻變成招待所　台中2線4警官喊冤還原過程　

▲▼台中帝寶 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲草屯分局男警涉及性騷擾，意外引發陣陣風波，1名當事人2線4星的警官喊冤，去參觀35樓豪宅卻變成參加私人招待所。（圖／資料照片）

記者鄧木卿／台中報導

南投縣警察局草屯分局1名男偵查佐10月間涉嫌性騷擾女警，結果引發陣陣風波，後來又傳出是參加私人招待所，疑似有風紀問題，當晚出席的台中市2線4星副分局長獨家接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，晚餐是在崇德路一家沒有招牌、一對夫妻經營的小店面，吃完應劉姓商人之邀，去參觀劉位在台中帝寶35樓的家，2人首次認識，劉好意邀約，他基於社交禮貌，沒有理由不去，何況是去家裡，如今惹出一身腥，他自嘆正值風頭上，百口莫辯。

該名副分局長說，當晚是南投警界好友帶著警友會的劉姓商人和另名朋友到台中聚餐，他應邀前往崇德路一家沒有招牌的小店，和劉交換名片，才知劉從事室內設計，現場除了警察之外，另外2人是警友會的人，吃完之後，劉男好意邀大家去參觀豪宅，他基於社交禮儀，沒有拒絕的理由，於是全都移到劉男的帝寶，35樓高的視野，可看到大肚山燈火，非常漂亮。

他坦承，大家在劉男的家裡還有繼續喝酒、聊天、吃點心，沒有唱歌，大約待了1個多小時才離開，現場除了劉的家人之外，就是警界和另名從草屯來的警友會成員，雖然事情是因為男警涉嫌騷擾女警而引起，但從晚餐場所到私人家裡，毫無風紀問題，沒有女人陪侍。

至於劉男身分是否不宜，該名副分局長則說，第一次跟人換名片，難道要直接問對方「你有黑道背景嗎？」加上信任南投警界朋友，以及劉男是南投的警友會之一，沒有多疑慮其身分。

全案目前由警政署駐區督察正在調查中，明天應該就會有結果。據了解，參加晚宴者還有一名分局長，但他到場致意待一下就離開，也沒有去劉男的豪宅。

此外，一行人先前聚餐地點位在崇德路一家沒有招牌的小店面，是魚池1對夫妻倆自己買食材、料理，原本在魚池經營餐廳，主要是大陸客，後來陸客不來了，夫妻倆只好轉移到崇德路自己開店，只做熟客，沒有訂位還吃不到。

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