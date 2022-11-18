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警專校長被爆也涉足「88會館」　警政署啟動調查

▲▼警專校長鍾國文、高雄市刑大大隊長洪松田參與「88豪宅聚會」 。（圖／翻攝自Facebook／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會）

▲警專校長鍾國文、高雄市刑大大隊長洪松田參與「88豪宅聚會」 。（圖／翻攝自Facebook／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會）

記者杜冠霖／台北報導 

近期「88會館」會館風波不斷，多名警政人士被傳曾出入該場所，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會18日指出，前主任秘書、現任警專校長鍾國文2018年也曾參與「88豪宅聚會」，對此，警政署回應，會再深入調查是否有違法違紀問題，會以公開透明態度面對問題、絕不護短，維護警察風紀。

媒體報導，涉犯洗錢罪逃亡出境的主嫌郭哲敏，與角頭「鱸鰻」也是過去主導職棒假球案的林秉文，在松勤街88號的招待所，除了招待過警大校長陳檡文外，包括柯文哲、林為洲都曾受邀至此赴宴。而鄭文燦、卓榮泰、蔡壁如，也曾受邀至郭哲敏位於內湖的另一處招待所，而今傳出警專校長也曾初速該場所。

警政署回應，署前主任秘書、現任警專校長鍾國文，2018年10月23日出席台北市信義區私人招待所「八八會館」餐會，2020年4月被周刊報導此事後，當時警政署進行了解，發現鍾國文當天是下班後攜眷前往，參加刑事局同仁餐敘。

警政署指出，會再深入調查是否有違法違紀問題，會以公開透明態度面對問題、絕不護短，維護警察風紀。
 
警政署表示，該處為私人會館性質，專門出租給不特定人士舉辦餐敘和聯誼使用，2019年及2020年，也未接獲檢舉色情營業或涉及員警風紀案件。
 

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