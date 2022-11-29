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整肅警紀！警政署長震怒下令調查「出入招待所」　酒駕就汰除

▲警政署長黃明昭28日召集全國各警察機關督察主管開會，要求嚴飭警紀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長黃明昭28日召集全國各警察機關督察主管開會，要求嚴飭警紀。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

鑒於近期媒體報導多起全台警察風紀新聞，警政署為展現整飭警察風紀決心，警政署長黃明昭在11月28日召集全國各警察機關督察主管回警政署署開會，黃於會中要求全國各警察機關、單位主官、及整飭警紀的督察主管，對於查處警風紀案件，務必破除情面追究到底，如有違法違紀徵候，應立即查處絕不徇私護短。

黃明昭會議中強調，包含上述各級主官應負起責任展現決心，未來若再發生重大警風紀案件、未主動積極查處者，機關主官、督察主管若徇私消極查案，行為將列為職務調整重要參考，警政署希望藉此展現維護警風紀決心。

▲警政署長黃明昭28日召集全國各警察機關督察主管開會，要求嚴飭警紀。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長黃明昭並在會議中列舉，包含高雄市警刑大、分局警員涉及勾結徵信業者，利用警用戶役政系統查詢民眾個資盜賣涉及洩密，以及新北市樹林分局三多所多名警員勾結租賃車業者，以開單吊銷牌照重新發牌方式，讓業者吊扣車輛得以鑽法律漏洞營利，且涉案警員多與業者有對、收受不法酬勞價關係，行為涉及洩密、貪瀆案件。

還有近期包含警大校長、北市偵查隊長出入跨國洗錢業者高檔招待所等出入不妥當場所案件，警政署長黃明昭深感痛心，會議中指派包含業管縣市警局督察室全力配合檢方偵辦，另外警政署督察室也證實，傳聞有多名中高階官警進出洗錢業者招待所一案，督察室已經開案調查，將視證據發展陸續展開約談行動。

警政署長黃明昭指出、上述警涉及洩密、貪瀆、出入部妥當場所案件，將責由相關單位全力配合後續偵辦；會議中也宣導加強防制員警酒駕，再有發生酒駕累犯或肇事逃逸等重大違法案件，將予以斷然汰除，絕不寬貸。

風紀是警察機關的命脈，警政署將督同各警察機關持續加強考核、主動積極查處，並精進各項警風紀作為，以落實「警紀警辦」、杜絕貪腐、整飭警紀之自清目標。

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