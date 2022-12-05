接棒未來女棒再創佳績　勇奪協會盃三座總冠軍

▲111年協會盃女子棒球錦標賽由「接棒未來」拿下，勇奪協會盃第三座總冠軍。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

為期四天的111年協會盃女子棒球錦標賽近日落幕，本屆採雙敗淘汰賽制，需連續出賽對女將們是一大考驗，但頂新和德接棒未來女棒隊仍一路過關斬將，在12月1日的冠軍戰中以6：5擊敗「樂天桃園女棒隊」，拿下協會盃第三座冠軍，稱霸女棒圈年度兩大賽事。

由中華棒協主辦的「全國女子棒球錦標賽」與「協會盃女子棒球錦標賽」為國內女棒賽標竿賽事，接棒未來女子棒球隊繼今年6月拿下全國女子棒球錦標賽冠軍、創四連霸紀錄後，近日又拿下協會盃冠軍，是108年、109年奪冠後，第三次拿下協會盃冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年的協會盃冠軍戰，進入決賽的2支隊伍贊助單位都與職棒隊伍有關，其中贊助接棒未來女子棒球隊長達四年的魏應充是味全龍復出推手，樂天女棒則是今年5月由樂天桃猿職業球團、桃園在地企業健全石材贊助成立。

▲協會盃女棒冠軍戰由「接棒未來」對上「樂天桃園」，賽後兩隊開心合影。

在頂新和德文教基金會的穩定贊助下，接棒未來女子棒球隊近年成績傲人，這些女棒成員有軍人、老師、環保局員工，來自各行各業，雖然辛苦，但共同的棒球夢讓這群女將格外珍惜下班及週末的練球時間。

每年只要碰到重要賽事，女棒成員就會從各地集結，這次更有兩位球員為了協會盃賽遠從日本回來，她們分別是黃巧芸跟陳曉梅，為了更上一層樓遠赴日本獨立聯盟發展，每年只要有重要賽事，就會特別回來。

▲▼賽前守備練習，讓女棒隊員在賽場上能有精彩守備表現。

目前隊上常駐打球人數有25至30位，將來希望能吸收更多想打棒球的女子、提升隊伍實力，打出國際知名度。領隊謝榮瑤說，接棒未來女棒隊一路走來很艱辛，也有許多貴人相助促成，頂新和德文教基金會魏應充創辦人透過「接棒未來」棒球公益計畫穩定協助女棒隊發展，還提供天母棒球場作為練習場地，讓這些女孩可以沒有後顧之憂的去打棒球。教練顏良吉表示，魏應充創辦人的幫忙讓台灣女棒的生態發生好的改變，希望有棒球夢的女孩都能加入。