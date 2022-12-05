恩恩爸再告網友！藥師勸1句：請花更多心思在恩恩媽身上

▲恩恩爸提告留言的網友。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北男童恩恩案持續延燒，有網友日前在PTT上發文攻擊恩恩爸，讓他決定提告；近日又有網友在媒體人羅友志粉專留言攻擊恩恩爸，恩恩爸昨（4日）再赴警局報案提告。對此，藥師林士峰發文表示，告網友妨害名譽很難成罪，希望恩恩爸能有更強大的心理素質面對一連串的不如意，也請花更多心思在恩恩媽身上。

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林士峰在臉書發文向恩恩爸直言，恩恩案已經歹戲拖棚了，檢討侯友宜但是不檢討陳時中「就已經註定了你只能讓民進黨當槍耍，也讓大部分對你的同情瞬間少一半」。

林士峰指出，恩恩案終究是因為「當時居隔送醫規定沒有彈性，加上突如其來開始的疫情」，造成台灣醫療體系無法應對所產生的悲劇，陳時中當即改了居隔送醫的規定，避免下一個恩恩的出現。

林士峰強調，恩恩案終究不會成為台灣白紙革命，恩恩爸很難成為下一個時代力量立委王婉諭，告網友妨礙名譽也很難成罪。

林士峰期許，恩恩爸能有更強大的心理素質面對一連串不如意，也請花更多心思在恩恩媽上，恩恩媽才是整件事件裡面，最需要被保護關心，最重要的人。

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