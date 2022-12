射程1000km可覆蓋莫斯科　烏軍自殺式無人機年底投入使用

▲Ukroboronprom曾發布照片,標題為「射程1000公里、有效載荷75公斤,開發正在完成中」。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭國營武器製造商Ukroboronprom宣布,射程1000公里、可攜帶75公斤炸藥的烏克蘭自殺式攻擊無人機已進行多次成功測試,依據軍方指示,目前進入電子干擾測試階段,預計年底即可投入使用。令人關注的是,其攻擊範圍涵蓋整個克里米亞半島,且烏克蘭基輔到俄羅斯莫斯科的直線距離也只有755公里。

烏克蘭國家通訊社4日報導,上述消息由Ukroboronprom發言人納塔莉亞薩德(Natalia Sad)所發布。她透露,假若這款無人機通過電子干擾測試,希望能投入戰場,「我們承諾過要在今年年底前實現這個目標,我們正努力兌現此承諾」。

烏克蘭今年10月17日遭受無人機大規模襲擊後,Ukroboronprom發布一張帶有藍鳥、黃色徽章的金屬結構照片,標題為「射程1000公里、有效載荷75公斤,開發正在完成中」。

另外,外媒記者更透過推特發布一張附有黑色圓圈的地圖,暗示無人機1000公里的射程範圍,「(圓形)中心位在基輔南部的瓦西里基夫空軍基地,若從更東部的地點發射,最遠能到喀山(Kazan)與薩馬拉(Samara)」。

Reported range (1,000 km) of Ukrainian strike done said to have been successfully tested. Has 75 kg warhead. (Center at Vasylkiv airbase south of Kyiv. Could reach as far a Kazan and Samara if launched from further east). pic.twitter.com/CtEnxyIAwq