射程1000km可覆蓋莫斯科　烏軍自殺式無人機年底投入使用

▲Ukroboronprom曾發布照片，標題為「射程1000公里、有效載荷75公斤，開發正在完成中」。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國營武器製造商Ukroboronprom宣布，射程1000公里、可攜帶75公斤炸藥的烏克蘭自殺式攻擊無人機已進行多次成功測試，依據軍方指示，目前進入電子干擾測試階段，預計年底即可投入使用。令人關注的是，其攻擊範圍涵蓋整個克里米亞半島，且烏克蘭基輔到俄羅斯莫斯科的直線距離也只有755公里。

烏克蘭國家通訊社4日報導，上述消息由Ukroboronprom發言人納塔莉亞薩德（Natalia Sad）所發布。她透露，假若這款無人機通過電子干擾測試，希望能投入戰場，「我們承諾過要在今年年底前實現這個目標，我們正努力兌現此承諾」。

烏克蘭今年10月17日遭受無人機大規模襲擊後，Ukroboronprom發布一張帶有藍鳥、黃色徽章的金屬結構照片，標題為「射程1000公里、有效載荷75公斤，開發正在完成中」。

另外，外媒記者更透過推特發布一張附有黑色圓圈的地圖，暗示無人機1000公里的射程範圍，「（圓形）中心位在基輔南部的瓦西里基夫空軍基地，若從更東部的地點發射，最遠能到喀山（Kazan）與薩馬拉（Samara）」。