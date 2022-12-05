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培育醫學專業人才　戴德森教育事務基金會頒發獎學金

▲▼ 認識醫療場域、鼓勵根留嘉義財團法人戴德森教育事務基金會頒發第一屆獎學金 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲財團法人戴德森教育事務基金會頒發第一屆獎學金 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為獎勵大專院校醫療相關系所學生努力向學、培養社會優秀醫療人才，財團法人戴德森教育事務基金會在嘉義基督教醫院舉辦第一屆獎學金頒發，活動共計申請31人申請，最終有10位優秀學子獲獎。過程除了頒發優秀學子獎學金，更規劃醫院巡禮活動，帶領獲獎學子至單位參訪、了解，提早認識醫療場域，鼓勵學子根留嘉義。

財團法人戴德森教育事務基金會2022年特別設立第一屆「獎學金」獎勵優秀學子，今年共吸引包括：國立成功大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學、長庚科技大學、台北醫學大學共16所大專院校醫療相關科系共計31位學子申請，最終選出10位學子各獲頒獎學金5000元。

基金會翁瑞亨董事長表示，希望透過獎學金的設立、延續戴德森醫師培育醫療專才的精神!希望學子透過與基金會的互動，感受戴德森醫師為醫療奉獻的精神!」現場也透過歷史影片，分享嘉基創院院長戴德森醫師籌建嘉義基督教醫院及捐款設立基金會的歷史。

嘉義基督教醫院姚維仁院長亦到場給予學子鼓勵，歡迎大家畢業後都有機會來嘉基服務，共同為雲嘉南的醫療貢獻一份心力!也祝福大家在今天的醫院巡禮活動當中，都能有所斬獲。

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