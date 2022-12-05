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社會 社會焦點 保障人權

兆豐銀OL偷香奈兒現金「3招盜千萬」 　全給幽靈男友…下場慘了

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳姓女子(右)涉嫌利用銀行ATM補鈔機會偷錢上千萬元遭判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導

在兆豐銀行任職的陳姓女辦事員，以為在網路交友遇到真愛，想與假男友共組家庭，不但自掏腰包幫買虛擬貨幣當結婚基金，還大膽在裝填ATM鈔匣時偷錢、私吞精品業者委託保全運送的大量現鈔，1個多月來送給假男友1018萬元，事發後陳女雖然還了部分款項，但仍有812萬8431元尚未償還，台北地院審理後，認為陳女犯銀行法背信罪，判3年6月徒刑。

20多歲的陳女在兆豐銀行工作負責存款業務，2021年間，陳女在交友軟體iPair上遇到詐騙集團，陳女連對方照片都沒見過，卻從此陷入網路熱戀，聽信假男友的謊言，深信2人可共組家庭，陳女拿存款幫假男友買虛擬貨幣，等假男友發現陳女無力再金援，就開始裝可憐說「那我去死好了」，陳女急回「再說這種話就不理你了」，假男友發現陳女確實上鉤，虛情假意說「好啦，我知道妳是對我最好的」。

為了完成和假男友的共同願望，陳女開始向同事小額借款，另從2021年7月6日開始，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁著應該全程監看的襄理去忙別的事情自行抽走鈔票，然後再進電腦中輸入已補鈔完成的假資訊。

陳女另外還要負責幫忙整鈔，也就是舊鈔換新鈔業務，她竟從經理交給她的300萬元中，直接拿走200萬元，後來分行要搬家，金庫一度開啟，她竟堂而皇之地走進金庫，直接從預備用的ATM鈔匣中拿錢，總計到8月6日為止，偷走了707萬元。

此外，陳女還要負責協助精品名店香奈兒(CHANEL)的現金存放業務，她一樣趁著業者委託保全送鈔到銀行時，利用負責主管不在場的時候，直接把現金都偷走，沒入帳，從7月23日到8月12日為止，靠這種手法侵吞CHANEL款項8次共274萬元。

等到銀行基層LINE群開始傳出，有職員遇到詐騙，一直在借錢，疑似侵占公款，兆豐高層得知傳聞才驚覺大事不妙，清查發現，陳女已經利用ATM換鈔等業務、協助業者存款等機會，加上自己的積蓄，平白送給假男友1018萬元。檢察官2022年初發動搜索約談時，陳女才發現自己可能遇到愛情詐騙。

法院審酌，陳女雖然坦承犯行，且案發前為彌補還款126萬600元、案發後還款62萬4419元，但仍有812萬8431元尚未償還，犯罪所生損害非輕，陳女的犯罪情節在客觀上已不足以引起一般人同情，且兆豐銀行不願意原諒陳女，且認為陳女和解態度不佳，未有還款誠意，台北地方法院依照犯銀行銀行職員背信罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

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