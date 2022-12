南韓迎戰巴西！闖進8強「每人可領2億韓元」　但晉級機率吊車尾

▲ 南韓2日力克葡萄牙,擠下烏拉圭闖進16強 。(圖/路透)

記者陳宛貞/編譯

南韓國足「太極虎」以H組第2之姿晉級卡達世界盃16強,士氣來到史上最高點,每名選手也將獲得1億韓元獎金,6日凌晨迎戰曾五度奪冠的巴西,若能取勝踢進8強,每人獎金總額將高達2億(約新台幣471萬)。但美國分析公司預測,南韓晉級機率不高。

《體育朝鮮》報導,大韓足球協會今年5月訂定此次卡達世界盃獎金辦法,若踢進32強,每人可獲得最基本的2000萬韓元獎金(約新台幣47.1萬),接下來每贏一場加3000萬,踢和則加1000萬。

換算下來,南韓隊除基本的2000萬韓元,3場小組賽戰績1勝1和1敗,可獲得4000萬元獎金,合計共6000萬,再加上晉級16強的1億元,每人獎金金額已經來到1.6億。若能力退第一強國巴西,獎金累計將高達2億。

- The ACTUAL knockout phase bracket for this year's World Cup



Brazil v Korea Republic confirmed for Monday at 19:00 GMT



Portugal v Switzerland confirmed for Tuesday at 19:00 GMT



Bracket shows matches if favourite always winshttps://t.co/8J9JlxqKz5#WorldCup2022 pic.twitter.com/1tG0AzlzsB