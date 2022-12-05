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南韓迎戰巴西！闖進8強「每人可領2億韓元」　但晉級機率吊車尾

▲▼南韓黃喜燦 。（圖／路透）

▲ 南韓2日力克葡萄牙，擠下烏拉圭闖進16強 。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓國足「太極虎」以H組第2之姿晉級卡達世界盃16強，士氣來到史上最高點，每名選手也將獲得1億韓元獎金，6日凌晨迎戰曾五度奪冠的巴西，若能取勝踢進8強，每人獎金總額將高達2億（約新台幣471萬）。但美國分析公司預測，南韓晉級機率不高。

《體育朝鮮》報導，大韓足球協會今年5月訂定此次卡達世界盃獎金辦法，若踢進32強，每人可獲得最基本的2000萬韓元獎金（約新台幣47.1萬），接下來每贏一場加3000萬，踢和則加1000萬。

換算下來，南韓隊除基本的2000萬韓元，3場小組賽戰績1勝1和1敗，可獲得4000萬元獎金，合計共6000萬，再加上晉級16強的1億元，每人獎金金額已經來到1.6億。若能力退第一強國巴西，獎金累計將高達2億。

然而，美國數據分析公司Gracenote於2日公開16強最新預測，可見南韓在所有隊伍中晉級8強的可能性最低，僅有23%，對手巴西則高達77%。

不過韓媒也強調，「預測只是預測」，因為Gracenote先前預測南韓從H組最後一輪晉級16強的可能性僅有11%，排除確定晉級的分組第1葡萄牙，同組的烏拉圭有49%可能性，迦納也有41%。而南韓最終在外界普遍看衰之下成功取勝，也令選手士氣大漲。

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