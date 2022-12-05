南韓貨運罷工12天！首都圈陷「斷油危機」經損3兆韓元　總統怒抨擊

▲南韓貨運工會發起罷工，非工會成員的油罐車司機在警察保護下通過。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓貨運工會盼永久實施「安全貨運費率制度」，然而南韓政府卻執意推出日落條款、且不願擴大實施範圍，因此工會決定發起大罷工。罷工第12天，不僅鋼鐵、輪胎產業無法順利出貨，甚至首都圈部份加油站儲油也將耗盡，總損失達3兆韓元，政府擬取消對罷工司機的油價補助，南韓總統尹錫悅更重砲抨擊。

根據《韓聯社》，由南韓貨運工會發起的全國總罷工至今已邁入第12天，除了11月29日南韓政府針對水泥貨運司機下達強制開工令後，水泥出庫量逐漸增加，主要港口的貨櫃出入量也逐漸恢復，其他諸如鋼鐵、輪胎產業的出貨皆深受嚴重影響，光是慶尚北道一帶鋼鐵業的損失便達1400億韓元，鋼鐵產製品只能堆積在公司貨倉庫內。

▲京畿道義王市堆滿集裝箱，貨運卡車則停在一旁。（圖／CFP）

現代製鐵在忠清南道唐津市等境內5座工廠的出貨量，便有5萬噸以上產製品受到影響；至於浦項鋼鐵的光陽製鐵所平均每天便有1萬7000噸以上的鋼鐵無法順利出貨，臨時堆積場預計本周達飽和狀態。

而韓泰輪胎位於大田市、忠清南道錦山郡的工廠過去平均能出貨150多量的貨櫃，不過目前僅能輸出40%，無法出貨的輪胎只能堆積在閒置的貨櫃中，業者擔心一旦罷工邁入長期化，屆時連生產都將受到影響。

至於石油運輸方面，現代煉油（Hyundai Oilbank）從罷工第一天起平均每日150至200多輛的油罐車全面中斷石油運送，導致首都圈（首爾、仁川、京畿道）有49間加油站、忠清南道有9間加油站、江原道有7間加油站儲油即將耗盡。

▲南韓貨運工會罷工，導致首都圈至少49間加油站的儲油耗盡。（圖／達志影像／newscom）

南韓政府研擬透過經濟手段制裁罷工，包括針對拒絕復工的貨運司機停止1年的油價補助（每個月70至80萬韓元）、從高速公路過路費減免對象名單中剔除達1年，不過減免油價補助前須經國會修法，恐怕又得在政壇上經歷消磨戰。

南韓估算，罷工以來在水泥、鋼鐵、汽車、石化、煉油等主要產業的損失金額高達3兆263億韓元（約新台幣707億元）。

針對持續10多天的罷工行動，尹錫悅在與幕僚進行的非對外公開會議上重砲抨擊，他將罷工定調為「非法犯罪」，認為其在民生經濟上的深遠影響堪比北韓（朝鮮）核武所帶來的威脅，屢次呼籲工會高層應重回工作崗位、停止威脅或妨礙復工的行為。

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