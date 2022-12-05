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啤酒廣告神預測！南韓2:1逆轉葡萄牙「比數+球員全中」　網瘋朝聖

記者陳宛貞／編譯

南韓國足「太極虎」2日在卡達世界盃H組末輪賽事以2:1逆轉勝，力克強敵葡萄牙，也擠下烏拉圭以分組第2之姿挺進16強。賽後有網友發現，一支在世界盃開踢前就公開的啤酒廣告竟精準預測這場比賽的比數，就連傳球、射門的球員背號和進球時間都幾乎完美命中，令網友直呼不可思議，紛紛湧入朝聖。

綜合韓媒報導，CASS啤酒10月27日釋出這支30秒廣告，可見該公司推出卡達世界盃限定包裝的啤酒，中間印上大大的數字，有如球員背號一般。影片中球評轉播球賽說道，「希望這次世界盃也和2002年一樣」，而桌上的啤酒代表著球員，可見球傳給王牌7號後，7號一人越過重重防守，接著出現2瓶1號啤酒碰杯，代表11號，也代表球由7號傳給11號。

▲▼ 南韓一支啤酒廣告竟精準預測對葡萄牙的比數和助攻、進球的球員。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 南韓一支啤酒廣告竟精準預測對葡萄牙的比數和助攻、進球的球員。（圖／翻攝自YouTube）

桌上酒瓶顯示目前比數是1:1平局，看比賽的一群男女神情緊張，一名男子開口問道，「會和局嗎？」坐在中間的女子則果斷回答，「不，我覺得會贏欸」，一邊伸手翻轉瓶身，讓比數變成2:1。下秒鏡頭切換到轉播畫面，果真有球員成功破門，拿下關鍵致勝分，比賽也以2:1告終，所有觀眾都興奮歡呼。最後則由旁白唸出廣告標語，「當『我們的世界盃』成真。」

▲▼ 南韓一支啤酒廣告竟精準預測對葡萄牙的比數和助攻、進球的球員。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 南韓一支啤酒廣告竟精準預測對葡萄牙的比數和助攻、進球的球員。（圖／翻攝自YouTube）

而在2日的比賽中，南韓正是在1:1局面下，靠著7號孫興慜的「穿襠神助攻」傳給替補上場的11號黃喜燦，由黃喜燦在門前起腳破門，終場以2:1獲勝，代表這支廣告不僅料中比數，就連傳球、射門的球員也相當精準。還有人發現，廣告中進球時間為比賽第89分27秒，和黃喜燦實際進球的時間只差約一分鐘，令許多網友不敢相信。

這支廣告現已湧入大量網友留言朝聖，「這群瘋子，居然猜中這個」、「真的變成『我們的世界盃』了」、「來朝聖！真的成真了！大韓民國加油！」、「一個月前預言的CASS行銷團隊，你們是預言書...」、「比賽結束後還剛好播這支廣告，真是傳奇」。

▲▼南韓孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 孫興慜和黃喜燦是逆轉大功臣 。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲▼南韓以2比1擊敗葡萄牙、且確定晉級16強後，黃喜燦興奮露出內衣，南韓士氣來到最高峰。（圖／路透）

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