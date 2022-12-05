韓「足球界朴敘俊」又惹事！　曹圭成：日本隊晉級16強很討厭

▲曹圭成發言再度引發爭議。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

南韓24歲「足球男神」曹圭成在本屆世界盃3分鐘內連進2球，展現驚人實力，加上酷似演員朴敘俊的外型，讓他瞬間爆紅，但近來也面臨不少風波。除了與葡萄牙球王C羅的「閉嘴事件」外，近來他接受媒體訪問時更直言「日本隊晉級有點討厭」，再度引發爭議。

南韓2日以2：1逆轉勝葡萄牙，與日本一起成為晉級16強的東亞球隊，有記者賽後詢問曹圭成，「我們認為日本隊做得也很好，但也很討厭，請問這對你們會產生影響嗎？」沒想到曹圭成的直接回應，引爆日韓兩邊球迷論戰。

曹圭成表示，「我們不是因為日本晉級了，所以我們才一定要晉級，說實話，日本的晉級讓我覺得很討厭，我們也一定要晉級16強。」日媒指出，根據當時的氛圍，曹圭成很有可能是被記者的話引導，言語之間也沒有太大的惡意。

不過，韓媒《MBN》指出，曹圭成這番話作為公開言論，實在是有些輕率，韓國足球網路論壇對這件事也褒貶不一，有人認為他只是回答了記者提問，但也有不少人認為，這段話缺乏尊重，也不該是一名在世界盃代表國家的選手該說的話。

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