為日本隊集氣！球迷3天快閃卡達看球賽　旅行社諮詢量飆增

▲許多日本球迷前往卡達觀看世界盃足球賽。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本今（5）台灣晚間11時將出戰上屆亞軍克羅埃西亞。為了給日本國足「藍武士」加油助威，日本部分球迷選擇於4日搭機前往卡達，展開3天快閃行程。營運直飛航班的卡達航空透露，光是這兩天至少有60人至70人出境。

日媒Sponichi Annex報導，旅行社搭上世界盃熱潮，推出3天觀看世足的快閃行程，並於小組賽E組結果出爐之前開始進行招募。沒想到，隨著日本隊2日踢贏西班牙，以分組第一之姿晉級16強，3天的世足球賽行程諮詢量也跟著飆增。

▲日本旅行社的3天世足賽行程諮詢量飆增。圖為日本球迷。（圖／達志影像／newscom，下同）

來自東京都的66歲女子北島由記子就是飛往卡達看比賽的球迷之一，她在機場登機前透露，自從1998年法國世界盃足球賽起，幾乎每一屆賽事都會前往主辦國看比賽，「踢贏西班牙的那一刻，我就買了機票，我相信會贏的」，若日本隊成功踢進8強，考慮以同樣的行程再飛一次。

營運直飛航班的卡達航空負責人驚訝表示，「這兩天至少有60人至70人出國」，短時間內有如此多的日本人搭乘航班，相當少見。

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