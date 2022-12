老闆以為我WFH！他蹺班「偷飛卡達」看世足　照片曝光秒被出賣

▲葡萄牙網友翹班看世足。(圖/IG/msheirebqa)



記者王佩翊/編譯

國際足球總會(FIFA)世界盃官方推特帳號日前PO出一張日本球迷高舉「感謝老闆准假」手寫牌的照片,引起熱烈回響,網友狂讚該球迷的老闆「超佛心」。不過近日卻有一名球迷在世界盃會場觀看葡萄牙對戰烏拉圭的比賽時,舉著一張寫著「我老闆以為我現在在家工作」的板子,強烈對比引發網友爆笑。

日本在卡達世界盃的小組賽首戰對上勁敵德國,沒想到卻爆冷門地以2比1的成績獲勝,而不僅逆轉勝的結果驚豔全球,場邊一名球迷也引發關注。FIFA 23日在官方推特分享有趣花絮時,PO出一張日本球迷的照片,並且打趣表示,這應該要讓所有的老闆看看。

只見照片中的日本球迷手中舉著「Dear My BOSS Thank you For MY 2WEEK OFF!(親愛的老闆,謝謝你讓我放2周假)」,網友們瘋狂稱讚這名網友的公司超級佛心,時隔2天,這名「佛心老闆」也終於現身。NTT東日本25日轉推該貼文,並用英文寫道,「Please enjoy your vacation and the World Cup!From your boss.(請享受你的假期和世界盃。你的老闆。)」

根據卡達當地媒體Msheireb Platform報導,一名國外粉絲日前特地飛到卡達觀賞世界盃足球賽,甚至還將臉彩繪成葡萄牙國旗,手中更高舉著一張英文字卡。當時該球迷正在會場觀賞葡萄牙對烏拉圭的比賽,而他手中的字卡則寫道,「MY BOSS THINKS I AM WORKING FROM HOME.(我老闆以為我WFH。)」

網友們紛紛回應,「為什麼要曝光他」、「雖然他暴露了自己的行蹤,但沒關係,反正他有變裝」、「心理狀態很強大哈哈哈」等。

