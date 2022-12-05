馬克宏神預言！世足「法國3：1勝波蘭」　連「進球者」也全猜中

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappe）和吉魯（Olivier Giroud）聯手攻下3分。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

法國4日以3比1的成績擊敗波蘭，挺進卡達世足8強，身為上屆冠軍的法國，本屆壓力自然不在話下，就連總統馬克宏（Emmanuel Macron）也寄予厚望，賽前就精準預言表示，法國會進3球獲勝，且波蘭「神鋒」萊萬（Robert Lewandowski）會進至少1球。

馬克宏3日接受《巴黎人報》採訪時說，「我認為我們會以3比1獲勝！萊萬會進一球，就像姆巴佩（Kylian Mbappe）和吉魯（Olivier Giroud）想創造歷史一樣。」沒想到，最後在這場比賽中，姆巴佩進了2球、吉魯進了1球，而萊萬也在下半場傷停補時靠一顆12碼罰球，讓波蘭破蛋拿下一分。

賽後馬克宏也在推特貼出姆巴佩和吉魯的照片，恭賀法國隊挺進8強，網友也紛紛留言表示，馬克宏完全就是神預言。

▲波蘭「神鋒」萊萬比賽結束後上前擁抱祝賀姆巴佩。（圖／路透）



24歲的法國天才前鋒姆巴佩在本場比賽再度展現驚人實力，先是助攻吉魯搶下第2分，再獨自攻下2分，讓他個人生涯世界盃進球累積達9球，追平阿根廷梅西，並超越葡萄牙C羅。法國下場比賽將對上英格蘭，尋求衛冕的「高盧雄雞」面臨來勢洶洶的「三獅軍團」，誰能挺進4強，勝負還未有定。

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