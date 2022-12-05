關東煮碗沒蓋子「奧客怒砸碗」罵店員　掏大疊鈔票：又不是花不起

▲原PO到清水服務區休息。（示意圖／新東陽提供）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友在清水服務區排隊等結帳時，親眼目睹一起顧客與店員爭吵的現場，顧客帶著小孩去買關東煮，因為大碗沒有附蓋子，氣得狂轟店員妹妹，拿出一疊鈔票大聲嗆「又不是花不起錢」，把店員罵哭，另一旁附和的友人還拿碗砸櫃檯，全程被目測還是國小的小孩看在眼裡，原PO無奈「這身教真的很棒」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，在清水服務區新東陽超商排隊等結帳，前方有一大家子，因為關東煮大碗沒有蓋子，氣噗噗找店員妹妹質問，還把可愛的妹妹罵哭。其中一名男子大吼，「沒有蓋子就不要拿大碗出來裝，是在糟蹋人嗎？又不是花不起錢」，接著掏出大疊鈔票炫富。

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一旁的友人也跟著附和，「沒有蓋子就不要拿這種碗出來」，還直接把碗砸向櫃檯，過程全被目測國小的小孩目睹，而原PO當下則是安慰店員妹妹，要對方不要理那些客人，也不禁感嘆「這身教真的很棒」。

▲網友也看不下去。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

原PO提到，現場有板子寫著小碗裝湯，且附贈蓋子，若要用大碗裝湯，只能換袋子裝，「不知道那一家子到底什麼障礙，原來有錢人可以這樣為難一個工讀生，不知道是不是名列世界富豪呢，跩個七八萬的，有問題不去客訴，兇基層幹嘛，因為你們一大家子在那邊為難櫃檯妹妹，搞得拖延大家結帳的時間」。

貼文一出，網友們越看越氣，「父母從小教育台灣鯛！最差勁身教」、「所以沒有蓋子就可以吼人喔」、「那疊錢不小心灑了，我保證他會慌張撿起來一數再數，窮裝逼」、「垃圾桶的蓋子夠不夠蓋啦」、「我就問他，敢用那疊跟我換一個蓋子嗎？」「怕被人看不起，趕緊掏錢出來，是多自卑」。

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