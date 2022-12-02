快訊／東北季風增強！雨彈開炸　北北基4縣市大雨特報

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，雨彈開炸，氣象局針對4縣市發布大雨特報，提醒民眾外出小心。

氣象局今(12月2日)上午9時25分針對4縣市發布大雨特報，氣象局表示，東北季風影響，今日基隆北海岸、新北市（汐止）、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

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警戒區

大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市、宜蘭縣

▲冷空氣南下，全台氣溫急速下滑，北台灣更是濕冷。（圖／記者湯興漢攝）

根據氣象局預報，今日持續受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；清晨西半部及東北部低溫約17至19度，花東地區約21、22度，白天氣溫比昨天稍微回升，但北部及東北部整天仍濕涼，高溫僅21、22度，中部、東部及東南部約25至27度，南部仍可達30、31度，中南部早晚微涼，白天溫暖舒適。

降雨以迎風面北部跟東半部地區為主，尤其在基隆北海岸、新北市（汐止區）、大臺北山區及宜蘭地區降雨比較持續，並有局部大雨發生的機率，而北部及花東普遍有局部短暫雨，但雨停的空檔較多，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

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