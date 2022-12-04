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常熬夜！35歲OL聲音突沙啞「脖子愈來愈粗」　檢查竟是癌症

王姓女子常常熬夜，沒想到講話突然變沙啞，而且脖子愈來愈粗。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲王姓女子常常熬夜，沒想到講話突然變沙啞，而且脖子愈來愈粗。（圖／翻攝自錢江晚報）

圖文／CTWANT

熬夜晚睡是現代人的通病，對身體健康會造成影響。中國杭州有一名35歲王姓女子，因為工作關係經常熬夜，養成半夜睡覺的習慣，最近卻發現講話聲音變沙啞，脖子變得愈來愈粗，檢查發現竟是癌症。

根據《錢江晚報》報導，王女因為工作熬夜，就算放假也常常滑手機或看影片到半夜，沒想到近來講話聲音變沙啞，起初以為是嗓子用力過度，沒有太在意，直到同事說她脖子愈來愈粗，才意識到可能出現問題，於是到醫院檢查，診斷結果是甲狀腺乳突癌，建議手術治療。醫師考量王女才35歲，非常愛美，傳統手術會在脖子上留下明顯疤痕，改用經腋窩入路免充氣腔鏡甲狀腺癌根治術，手術相當順利，頸部沒有任何疤痕。

35歲OL經常熬夜　聲音突沙啞「脖子愈來愈粗」檢查竟是癌症

▲王女脖子愈來愈粗，才驚覺不對勁。（圖／翻攝自錢江晚報）

醫師指出，甲狀腺惡性腫瘤發病率逐年增高，而且年輕化趨勢明顯，向王女經常加班、熬夜，作息不規律會讓內分泌激素水平紊亂，使得細胞代謝異常，影響人體細胞正常分裂，導致那些死亡的甲狀腺細胞得不到清除，慢慢腐爛變質，造成各種炎性的滋生，時間長了甲狀腺就出現增生結節和腫瘤。

此外，遺傳、攝碘過量或缺碘、放射性損傷、情緒不良等也可能誘發甲狀腺癌的發生。因此，醫師提醒年輕人避免熬夜行為，養成良好的生活習慣，有規律地生活、學習和工作，平時也要保持精神愉快，增加運動，維持良好的心態，合理飲食，維持適量碘攝入，忌高碘及碘攝入不足，食物以新鮮蔬菜為主，避免油膩、辛辣食物。除了醫學檢查，也可以透過觀察脖子有無腫大、頸部有無持續疼痛、是否不明原因沙啞等症狀，來初步判斷，一旦有異常就要盡早就診。

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