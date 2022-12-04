北市立委「補選60天」被指最短　中選會回應了：2014年僅43天

▲北市立委補選60天被指最短，中選會今天澄清表示，2014年僅43天。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

圖文／CTWANT

因有媒體報導台北市第3選區立委補選期程僅60天，創歷年最短紀錄。中選會今（4）日澄清，並以2014年12月25日立委出缺，2015年2月7日補選投票，辦理期間為43天為例，表示該報導內容明顯與選務辦理實際經驗不符。

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中選會今天表示，以2014年為例，第8屆立委苗栗第2選區、南投第2選區、屏東第3選區缺額補選於2014年12月25日出缺，並在2015年2月7日投票，辦理期間僅43天。

中選會指出，這次台北市立委第3選區立委補選投票日期已多次說明，是依公職人員選舉罷免法規定區域選出的立法委員在就職後因辭職出缺時，應從辭職日起3個月內完成補選投票；但如果其所遺任期不足1年時，不予補選。

中選會表示，因為考量法定投票完成期限、籌辦各項選務工作所需時間以及要避免與考選部、教育部或學校等機關舉辦的考試或補班日同日，以免影響應試考生等各界投票權行使，也須避免與紀念日及節日放假同日，如競選活動期間也不適合在農曆春節連假期間進行等因素。

中選會指出，立法院會期將在2月1日開議，所以為使該選舉區具有立法委員以表達其民意並保障其參政權利，因1月7日（星期六）是補行上班日，各學校行事曆已排定該日為上課日，而1月13日到1月15日是112學年度大學學科能力測驗考試日期，需考量避免影響大學學測進行及考生家長行使投票權因素。且1月20日到29日是農曆春節期間，投票日期訂於這段期間將影響民眾農曆春節連假安排，所以擇訂1月8日（星期日）辦理立委補選投票。

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