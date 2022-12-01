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曾格爾喊告！李怡貞開戰「衝著我來，坐等傳票」　目睹荒謬一切

▲▼ 。（圖／翻攝自李怡貞、曾格爾FB）

▲李怡貞對曾格爾喊「有本事衝著我來」。（圖／翻攝自FB／李怡貞（左）、曾格爾（右））

記者施怡妏／綜合報導

「登山女神」曾格爾遭外界質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄的真偽，日前發表聲明喊告。美女律師李怡貞見狀後喊「有本事衝著我來，我李怡貞給妳告，坐等傳票」，她透露原因，詐騙案的施詐者都過爽爽，沒錢請律師的當事人只能不斷受折磨，曾目睹超荒謬的一切，無奈嘆「這世界上還有非常多的曾格爾」。

美女律師李怡貞近來針對曾格爾紀錄一事，在臉書發文提出看法，見曾格爾要告網友，她也沒在怕，「聽說曾格爾要又開始走回三周前開始各種要告人的策略。請妳有本事衝著我來，不要欺負善良沒有資源的民眾，我李怡貞給妳告。坐等傳票。」

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接著，李怡貞轉發「絞肉機女神」的整理文章，並寫道「台灣法律對於詐騙集團真的優待」，手上鉅額的詐騙案件，庭期一開再開，「施詐者不停裝無辜、哭、可憐，甚至裝病，但是老早把身家都脫產」，集體訴訟中沒錢請律師的當事人，從一開始激憤的參加庭期，到後來不耐訴訟程序的折磨，到最後甚至因此生病逝世

李怡貞曝超殘酷現實，「當律師親眼目睹這荒謬的一切，能做的是什麼？案子會贏啊，附帶民事訴訟也會判賠呀，可是錢呢？就算最後有期徒刑， 還是可以繼續上訴，到三審」，這段期間施詐者繼續花著騙來的錢，過著養尊處優的日子，「反正要開庭的時候再換破衣裝可憐， 有的還請法扶律師。」

而那些被騙的人，看通透這一切的人，「一念之間，會不會就都選擇往偏門走？」李怡貞坦言，唯一能做的，就是用大眾可接受的方式傳達理念，「我沒有說曾格爾是詐騙，是外國登山前輩直接這樣說，但是她確實一路走偏門。尤其打著台灣之光，代表社會公益募資。我只是要告訴大家， 這世界上還有非常多的曾格爾。」

至於方法是什麼？門道在哪裡？李怡貞笑說，「當然你可以選擇比照辦理，可是就要賭會不會遇到一個李怡貞，雖（衰）小的就會遇到絞肉機。」

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