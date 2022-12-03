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「吹哨者」史諾登傳宣誓效忠俄羅斯　獲發護照

▲▼ 前美國中情局承包商職員史諾登（Edward Snowden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國中情局承包商職員史諾登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

前美國中情局承包商職員史諾登（Edward Snowden）2013年揭發美國國家安全局機密監控行動「稜鏡計劃」（PRISM）後，逃往俄羅斯。史諾登律師表示，在史諾登宣誓效忠俄羅斯之後，如今已取得俄羅斯護照。

史諾登律師庫切列納（Anatoly Kucherena）2日透露，「史諾登當然對俄羅斯聯邦給予的公民身分感到高興，他現在是一名資格完備的俄羅斯公民，最重要的是，依據俄羅斯憲法，他不能被引渡至他國」。

儘管具有俄羅斯官媒色彩的俄羅斯衛星通訊社、塔斯社均有報導，但並未釋出任何相關儀式的照片或影片，也沒有說明史諾登是否已放棄美國國籍。不過美國已於2013年註銷史諾登的護照，而俄羅斯於今年9月正式授予史諾登俄國公民的身分。

在這則消息傳出之際，俄羅斯正因入侵烏克蘭陷入國際孤立，俄國不僅僅動員國人參戰，還威脅使用核武，以保衛其在烏克蘭佔領的土地。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國已獲悉史諾登取得俄羅斯國籍的消息。

外傳史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）也在申請俄羅斯公民身分，夫妻兩人與2名在俄羅斯出生的兒子住在俄羅斯境內一處秘密地點。史諾登曾於9月表示，「與父母分開多年後，我的妻子與我不希望與我們的兒子分開，在歷經兩年等待與近10年的流亡生活，一點點的穩定就能讓我的家庭有所不同」。

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