兒童追加劑首日1670人接種！春節返國潮疫情恐掀波動　趁現在打最好

▲BA.5莫德納次世代疫苗施打，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內昨天起開放5~11歲兒童接種新冠疫苗追加劑，首日總計有1670人接種。指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，春節期間海外國人返台，疫情可能出現波動，趁現在疫情最低點快點打好疫苗是最佳選擇。

指揮中心12月2日起開放5歲至11歲兒童接種追加劑，其中6~11歲可打莫德納BA.5次世代疫苗，滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價BNT疫苗（兒童劑型）作為追加劑接種。

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指揮中心公布最新疫苗接種統計，昨(12/2)日莫德納次世代疫苗總共接種33,282人次，其中BA.1接種1,245劑；BA.5接種32,037劑。至於兒童的部分，首日有1670人接種，其中打莫德納BA.5疫苗、BNT單價疫苗各約有800多人，占比一半一半。

指揮中心近期持續關注中國疫情發展，指揮官王必勝今發文指出，在「白紙」之後，中國封控力量會大減，疫情持續擴散的可能性大增；而且高峰時間可能正值春節返鄉，是「最不好的時間點」；並呼籲目前仍在陸的國人，儘速接種疫苗，如果有長期醫療需求者，應評估疫情狀況，考慮提早返國。

根據指揮中心疫情監測，近期除中國的疫情持續升溫，莊人祥表示，日本、韓國疫情也在升溫，許多人去日韓旅遊要特別注意。而目前是國內疫情的最低點，未來一兩個月有可能上升，特別是因應春節，許多民眾從海外返國，疫情確實有可能出現波動；加上部分國人接種第三劑疫苗是今年初，或者感染已經超過三個月，建議接種疫苗增加保護力，趁現在能接種疫苗就趕快接種。

而針對中國疫情是否對台灣產生影響，王必勝受訪表示，現在全世界各國入境台灣都是一樣的規矩，國人接種疫苗和自然感染達到的整體免疫力足夠，比較不擔心進來的挑戰。比較擔心是目前還在中國大陸當地的國人，如果疫情起來衝擊醫療量能，可能會產生就醫困難。

莊人祥說，國內會透過中國官方正式報告與網路上非官方相關資訊來掌握當地疫情狀況；且現在自國外入境者若有症狀，也都會進行檢驗，從中國移入病例狀況也會在此階段掌握。