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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆乳議員候選人攜手雞排妹　嘉義噴水池選前之夜...穿婚紗發玫瑰

▲▼ 嘉義選前之夜，小商人推出的參選人 Molly 翎熹將合體「雞排妹」等正妹並送萬朵玫瑰造勢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義選前之夜，小商人推出的參選人 Molly 翎熹將合體「雞排妹」等正妹並送萬朵玫瑰造勢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

PTT名人「小商人」日前邀請直播主Molly翎熹，將名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員候選人，全名16字之長從登記就引發網民及民眾熱議，更於11/24邀請雞排妹鄭家純，前往嘉義林聰明砂鍋魚頭用餐，兩人與市長黃敏惠同框瞬間讓文化商圈擠爆。小商人更發文將在嘉義知名噴水選前之夜邀請SWAG正妹、JKF女郎與雞排妹家純等人合體發玫瑰花及鑰匙圈，預計將為各候選人選前造勢吸引不少人潮。

「小商人」邀請直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」嘉義市議員候選人，自參選以來受到極大關注，日前發表政見，穿深V上衣大露事業線，並提及南投高中生涉嫌性侵同班女同學的案件，被稱讚「口條好、邏輯清晰」、「政見蠻有料的」，吸引不少選民目光。

她日前在政見發表會上，先說自己推崇公民不服從及惡法非法，接著直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，還用監察院的報告帶大家回顧這起在2020年9月引發全國關注的南投性侵案。

小商人發文內容如下：

嘉義市中央噴水池選前之夜邀請函
今天小弟在此感謝各位過來文化路支持三位女神，讓我沒有漏氣。
我之前承諾過各位，一定讓各位可以大聲的講出田慎節這三個字，我絕對說到做到。
媽的，拎杯終於等到這天了，明天一定要喊爆「田慎節，凍蒜！田慎節，凍蒜！田慎節，凍蒜！慎節、慎節、慎節！凍蒜、凍蒜、凍蒜！」小弟在此敬邀各位明晚來嘉義中央噴水池選前之夜活動，一起喊「田慎節，凍蒜！」，再來罰阿！然後我也會請所有妹子穿婚紗，坐在馬車上，發放我的鑰匙圈與9999朵鮮花。
地點：
明晚6:00 - 10:00，我們在B區，圓環土地銀行那側。
主題：
嫁給嘉義市，服務嘉義市。
卡司陣容：
嘉義市東區議員好酸林，登記14號，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。 Molly 翎熹
很多人的前妻，Ili 鄭家純 。
Swag的最美短內灣正妹，Rita。 Ins @v.ritarita
Swag的最美長髮正妹，可可。 Ins @funnyg___
JKF正妹， Fish 葉魚魚
以下為好酸林的婚紗圖，其他的婚紗樣子，明晚請至嘉義市中央噴水池現場幫我拍，因為我也想看。

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