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中國醫藥大學暨醫療體系　智慧醫療多項創新獲獎

▲▼ 中國醫藥大學暨醫療體系　智慧醫療多項創新獲獎 。（圖／中國醫藥大學提供）

▲中國醫療大學暨醫療體系展區參訪人潮熱鬧滾滾，馬來西亞參訪團由馬來西亞駐台首席代表何莉萍女士（圖第一排右六）領銜，近五十人規模最為盛大，南向國家醫界專家共計百人參訪，中國醫藥大學附設醫院周德陽院長（圖第一排右七）親自接待說明展區特色。

圖、文／中國醫療大學提供

「2022台灣醫療科技展」進入第3天，中國醫藥大學暨醫療體系以「創新醫療、跨業鏈結、邁向全球大健康」為參展主軸，聚焦「再生醫療」、「AI智慧醫療」、「精準醫學」、「國際醫療」，「中醫大研究」，以及「得獎專區」等六大主題參展，並發表多項研發成果與臨床實績得獎作品，受到醫界熱烈迴響：連續獲得「國家新創精進獎」等六項大獎的「智抗菌平台-打擊院內超級細菌，精準投藥救治病人」、「海雲平台-亞洲最大的臨床-基因-環境資料的大數據整合平台」，以及獲大會推薦「台灣癌症精準治療-CAR-T免疫細胞治療」，明年初中國附醫「異體CAR-T免疫細胞治療」還將申請美國FDA 1-2a期臨床試驗，實績站點皆成為醫界造訪熱點，更獲得生策會關注，生策會大會直播時段，選定一探究竟，由中國醫藥大學附設醫院周德陽院長親自帶領分享醫療新知。

▲▼ 中國醫藥大學暨醫療體系　智慧醫療多項創新獲獎 。（圖／中國醫藥大學提供）

▲中國醫藥大學暨醫療體系聚焦「再生醫療」、「AI智慧醫療」、「精準醫學」、「國際醫療」，「中醫大研究」，以及「得獎專區」等六大主題參展，受到醫界熱烈迴響，生策會大會直播時段，選定展區一探究竟，由中國醫藥大學附設醫院周德陽院長親自帶領分享醫療新知。

中國醫藥大學醫療體系今年展出多項豐碩研發成果，一舉拿下新創類大獎「國家新創精進獎」加上「國家新創獎」，共榮獲23項新創類獎項成為歷年最多，加上衍生企業長聖的細胞治療、長佳的數位醫療應用等，在四樓展場M607攤位亮麗展示好成績：包括中國附醫展示和台中市政府、南投縣政府等14家消防分隊合作，於救護車上導入「遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統」，幫助心梗病人到院緊急縮短至少30分鐘的檢查判別流程，搶救寶貴生命；以及細胞治療新技術WT1癌症疫苗，刺激病人免疫反應，增加抗癌特異T細胞以殲滅大腸直腸癌、乳癌等癌症組織，臨床實驗對於大腸直腸癌及乳癌有其療效，冀望協助醫師治療提供更多武器，增加病人抗癌成功的機會。

▲▼ 中國醫藥大學暨醫療體系　智慧醫療多項創新獲獎 。（圖／中國醫藥大學提供）

▲中國醫藥大學暨醫療體系中國醫藥大學醫療體系今年榮獲「國家新創精進獎」加上「國家新創獎」共23項，為歷年最多，豐碩研發成果展示外，專家再分享於展區「醫師聊健康」，圖為中國附醫研究副院長李光申，主講國家新創獎獲獎主題- AI於Knee MRI之自動診斷。

中國醫藥大學附設醫院周德陽院長指出，癌症尖端科技治療的演化非常快速，由細胞分泌出來的奈米載體「外泌體(Exosome)」，透過基因改質的方式，在外泌體表面裝載辨識癌細胞抗體，以及在內部裝載藥物，同時達到擊殺癌細胞並抑制癌轉移，以創新藥物來幫助病人對抗癌症，包括雙特異、三特異接合抗體，以及外泌體等，皆風起雲湧的在進行，提升癌症精準治療的品質，現已技轉於衍生企業-聖安生醫公司，值得醫界關注。

▲▼ 中國醫藥大學暨醫療體系　智慧醫療多項創新獲獎 。（圖／中國醫藥大學提供）

▲獲國家新創獎-「帶藥外秘體，高效擊敗癌細胞」於中國醫藥大學暨醫療體系展區「醫師聊健康」獲得滿堂彩，氣氛熱烈，周德陽院長（圖中）上場回答在座專業人士詢問。

2022台灣醫療科技展中國醫藥大學暨醫療體系展區來參訪的人潮熱鬧滾滾，國內外產學研專家觀摩絡繹不絕，包括星加坡、馬來西亞、越南等醫界專家，分別率領百人團隊來展區，交流醫療科技趨勢，其中馬國醫療團隊近五十人規模最為盛大，由馬來西亞駐台首席代表何莉萍領銜參訪展區，另外，越南私立醫院協會（VPHA）理事長 Mr Nguyen Van De也率領越南當地醫師群，到展區指定觀摩得獎作品，交流意見。

中國醫藥大學暨醫療體系成為今年台灣醫療科技展的專家參訪重點，人氣超級夯，中國醫藥大學暨醫療體系期望以不斷創新尖端醫療，積極挑戰自我，讓世界看見台灣的創新醫療亮點，守護全球人類的大健康。

中國附醫官網訊息
https://www.cmuh.cmu.edu.tw/Home/CmuhIndex

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