烏克蘭、俄羅斯再度交換戰俘　拜登願就結束戰爭與普丁對話

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問赫爾松（Kherson）。（圖／路透）



中央社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，自俄羅斯出兵入侵以來，已有超過1300名戰俘回到烏克蘭。美國總統拜登則表示，若俄羅斯總統普丁有意結束對烏克蘭的入侵行動，他願意與普丁對話。

●再與俄換俘 澤倫斯基：開戰以來逾1300人返烏

烏克蘭、俄羅斯再度交換戰俘。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，自莫斯科出兵入侵以來，已有超過1300名戰俘回到烏克蘭。

法新社報導，澤倫斯基在與俄羅斯和親俄分子再度交換戰俘後發文。他在社群平台Instagram上傳數十名男子的合照，其中有些人手持國旗。

澤倫斯基發文說：「在今天換俘後，目前已有1319名英雄返回家園。」他還說：「我們會持續努力直到我方所有的人回來為止。」

俄羅斯國防部表示已接到50名戰俘。俄方10月曾在與紅十字會的會議中宣稱關押了約6000名烏克蘭戰俘。

●拜登：普丁若有意結束戰爭 願展開對話

美國總統拜登和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在白宮就烏克蘭議題展現出團結一致的陣線，拜登表示，若俄羅斯總統普丁有意結束入侵行動，他願意與普丁對話。

路透社報導，自從普丁（Vladimir Putin）今年2月揮軍入侵烏克蘭以來，拜登一直拒絕與普丁對話，馬克宏（Emmanuel Macron）與普丁的溝通管道則始終保持暢通。

拜登在與馬克宏召開的記者會上說：「容我謹慎選擇我的遣詞用字。若普丁真的有意決定想辦法結束這場戰爭，那麼我準備好和他對話。他目前還沒做到。」

但拜登說，他只會在與北大西洋公約組織（NATO）盟國協商後才會這麼做，且不會做出任何有損烏克蘭利益的事。他說：「我不會自顧自地行動。」

●拜登願就俄烏戰爭對話 普丁有意談判但不苟同條件

美國總統拜登表示，若俄羅斯總統普丁有意結束對烏克蘭的入侵行動，他願意與普丁對話。克里姆林宮回應，普丁對談判持開放態度，但不苟同拜登提出的談判條件。

拜登在與法國總統馬克宏的聯合記者會上表示：「若普丁真的有意決定想辦法結束這場戰爭，那麼我準備好和他對話。他目前還沒做到。」

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄羅斯聯邦總統（普丁）過去及現在一直對談判持開放態度，以確保我方利益。」

但培斯科夫也指出，拜登說只有普丁有意離開烏克蘭，才有可能進行談判，莫斯科當局肯定不準備接受這些條件。

●烏克蘭赫松市持續遭砲擊 軍方稱俄軍撤離對岸城鎮

在俄羅斯火箭彈持續落在烏克蘭南部赫松市（Kherson）的社區之際，烏克蘭軍方表示，俄軍已從隔著第聶伯河（Dnipro River）與赫松市相望的一些城鎮，撤出部分兵力。

路透社報導，上述聲明提供的細節有限，且未提及有烏軍橫渡第聶伯河。自俄軍在侵烏9個月後放棄赫松市以來，整道烏南前線現由第聶伯河構成。

俄羅斯已要求平民撤出距離第聶伯河15公里以內的城鎮，並把民政當局撤離河岸邊的新卡科夫卡市（Nova Kakhovka）。

烏克蘭軍方表示：「據觀察，（赫松市對岸城鎮）奧列什基（Oleshky）聚落的俄軍與軍事裝備數量減少。」烏國軍方還說，俄軍撤出赫松州若干聚落，且「分散於森林地帶」。

●烏克蘭控俄巡弋飛彈裝啞彈 消耗基輔防空

烏克蘭軍方表示，在烏國西部發現由俄羅斯發射、可攜帶核彈的飛彈碎片，不過上面裝載的彈頭卻是啞彈，顯然是要分散烏克蘭的防空力量。

烏克蘭武裝部隊研究單位代表丹尼柳克（Mykola Danyliuk）在簡報會上說，10月31日落在西部利維夫州（Lviv）和赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）的飛彈碎片，已被確認是Kh-55巡弋飛彈的一部分。

路透社報導，Kh-55是蘇聯於1970年代所設計，用於戰略目標上，主要是為了攜帶核彈頭，並從轟炸機上發射。

丹尼柳克說，針對這些碎片的檢測結果並未顯示出異常的輻射程度，「這表明（飛彈）並未接觸核元素」。俄羅斯國防部未立即回覆路透社的置評要求。

●芬蘭總理：單獨應戰俄國 歐洲還不夠強大

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）「極度誠實地」評估歐洲在俄烏開戰後的應對能力，直言不諱「我們還不夠強大」，無法單獨挺身應戰莫斯科。

芬蘭申請成為北大西洋公約組織（NATO）成員國，馬林在訪問澳洲時表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）入侵鄰國烏克蘭並占領了土地，不但暴露了歐洲在應對俄羅斯時的弱點，也顯示戰略上的失誤。

馬林告訴雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）說：「我必須非常誠實、十分殘忍地告訴大家，歐洲現在還不夠強大。如果沒有美國，我們就會有大麻煩。」

馬林堅稱，必須「不惜一切代價」給予烏克蘭各種援助以贏得戰爭，並稱美國向基輔提供武器、金援和必要的人道援助發揮關鍵性作用，重擊俄羅斯的攻勢。